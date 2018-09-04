В Ташкенте пройдет узбекско-египетский бизнес-форум

По итогам форума планируется подписание взаимовыгодных инвестиционных и торговых соглашений в сфере туризма, фармацевтики, электротехники и других.

ТАШКЕНТ, 4 сен - Sputnik. Узбекско-египетский бизнес-форум и кооперационная биржа в формате B2B (Business to business) пройдут в Ташкенте 5 сентября в рамках визита в Узбекистан президента Египта Абдул-Фаттаха Саида Хусейна Халила Ас-Сиси, сообщает пресс-служба Министерства внешней торговли.

В мероприятиях примут участие представители бизнеса и финансовой сферы двух государств. По итогам форума планируется подписание взаимовыгодных инвестиционных и торговых соглашений в сфере туризма, фармацевтики, электротехники и других. Кроме того, участники бизнес-форума обсудят создание плодоовощного и логистического хаба в Узбекистане.

© Sputnik / Сергей Мамонтов Президент Египта впервые прилетает в Узбекистан

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси посетит с официальным визитом Узбекистан 4-5 сентября, запланировано подписание крупного пакета двусторонних документов.

Дипломатические отношения между Узбекистаном и Египтом установлены 23 января 1992 года. Основу договорно-правовой базы торгово-экономического сотрудничества составляют Межправительственные соглашения о поощрении и защите инвестиций, об экономическом и научно-техническом сотрудничестве, об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доход и о торговле.