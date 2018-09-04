Узбекистан к 2025 году намерен прекратить экспорт хлопка-волокна

По оценкам специалистов отрасли, в 2018 году предприятия отрасли смогут переработать порядка 520 тысяч тонн хлопка-волокна при действующей проектной мощности в 720 тысяч тонн.

ТАШКЕНТ, 4 авг – Sputnik. Узбекистан планирует к 2025 году отказаться от экспорта хлопка-волокна и полностью обеспечить его переработку на внутреннем рынке, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника департамента стратегического прогнозирования ассоциации "Узтекстильпром" Дильбар Мухаммедову.

Первая международная текстильная конференция под эгидой международной конференции производителей текстиля (ITMF) проходит в Ташкенте. Ее организатором выступила компания "Узтекстильпром" при поддержке издания Cotton Outlook и Международной финансовой корпорации (IFC, входит в структуру Всемирного банка). В форуме участвуют более 230 представителей местных и зарубежных текстильных компаний и организаций из 18 стран.

"У нас стоит задача к 2025 году полностью прекратить экспорт хлопка-волокна и обеспечить его полную переработку внутри страны", - заявила Мухаммедова.

По ее оценке, в 2018 году предприятия отрасли смогут переработать порядка 520 тысяч тонн хлопка-волокна при действующей проектной мощности в 720 тысяч тонн.

По данным "Узтекстильпрома", в 2018-2021 годах в отрасли реализуется программа диверсификации и модернизации стоимостью 2,5 миллиарда долларов. Производство текстильной продукции планируется увеличить в 2,6 раза, а объем экспорта к 2025 году - в 4,7 раза, до 7,1 миллиарда долларов.

Ежегодно в Узбекистане производится около 3,5 миллиона тонн хлопка-сырца и 1-1,2 миллиона тонн хлопкового волокна. Около 50% выработанного хлопка-волокна отгружается на экспорт. По данным официальной статистики, экспорт хлопка-волокна из Узбекистана в 2017 году снизился на 25,2% до 477 тысяч тонн, и его доля в структуре экспорта упала до 3,4%, а производство снизилось до 951,9 тысячи тонн (минус 8%).