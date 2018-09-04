18:36 04 Сентября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB116.46
  • EUR9096.02
  • USD7827.23
Поиск
Цена на мясо на рынке в Юнусабаде

В Узбекистане снова выросли цены на мясо и овощи

Sputnik
Экономика
Получить короткую ссылку
106603

За год стоимость курицы и рыбы увеличилась в среднем на 32,9%, фруктов – на 56,3%.

ТАШКЕНТ, 4 авг – Sputnik. В Узбекистане продолжают расти цены на продукты – мясо, овощи, яйца, рис, сообщает Госкомстат республики.

Стоимость птицы и рыбы за год увеличилась в среднем на 32,9%, овощей – на 10,6%.

Школьная ярмарка
© Sputnik / Александр Кряжев
Минобр Узбекистана утвердил стоимость аренды школьных учебников

При этом цены на фрукты, ягоды – арбузы и дыни, картофель и сахар немного снизились.

Дороже всего покупка килограмма говядины обойдется в Ташкенте – 40 тысяч сумов, в Сурхандарье тот же продукт можно приобрести за 34,7 тысячи сумов, баранина дороже всего в Сырдарьинской области – 41,7 тысячи сумов за килограмм, а дешевле – в Каракалпакстане, где она обойдется в 29,6 тысячи сумов.

В качестве главной причины подорожания эксперты называют рост затрат при содержании рогатого скота, в том числе за счет удорожания кормовой базы при значительном спросе на мясную продукцию.

Теги:
овощи, Цена и стоимость, мясо



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Мнистерство обороны Армении представило образцы формы и продовольствия в парке Победы (16 июня 2018). Еревaн
    Не по уставу

    Десять тысяч некачественных трусов обнаружены в ходе проверок министерства обороны Армении в одной из воинских частей.

  • Открытие магазина IKEA в Риге
    Принципиальный вопрос

    Жительница Риги пожаловалась на то, что в только что открывшемся магазине мебели ее обслужили не на государственном языке.

  • Литовские железные дороги
    Требуем компенсации!

    Латвия потребовала от "Литовских железных дорог" более 50 миллионов евро за разобранную десять лет назад ветку.

  • Обрыв троллейбусных проводов на проспекте Штефана чел Маре
    Странный поступок

    Житель Кишинева, который облизывал лобовое стекло троллейбуса, парализовал уличное движение на оживленной улице города.

  • Подлодка С-12 совершила самый длительный, 62-дневный, боевой поход среди советских подводных лодок в Великой Отечественной войне
    На дне

    Советская подлодка "С-12", затонувшая во время Великой Отечественной войны, найдена неподалёку от северного побережья Эстонии.

  • Вид на Кельское озеро
    Неудачный маршрут

    Пограничники задержали в Южной Осетии двух граждан Польши, которые нарушили режим государственной границы республики с Грузией.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Модель на стенде компании Pandora на Московском международном автомобильном салоне 2018.
Шик, блеск, скорость: в Москве проходит автомобильный салон
Дроном вернули потерявшегося верблюжонка
Верблюжонка-потеряшку в степи вернули в стадо с помощью дрона
Народная игра кок-бору
Кочевые традиции: как играть в кок-бору

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054