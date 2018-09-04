В Узбекистане снова выросли цены на мясо и овощи

За год стоимость курицы и рыбы увеличилась в среднем на 32,9%, фруктов – на 56,3%.

ТАШКЕНТ, 4 авг – Sputnik. В Узбекистане продолжают расти цены на продукты – мясо, овощи, яйца, рис, сообщает Госкомстат республики.

Стоимость птицы и рыбы за год увеличилась в среднем на 32,9%, овощей – на 10,6%.

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При этом цены на фрукты, ягоды – арбузы и дыни, картофель и сахар немного снизились.

Дороже всего покупка килограмма говядины обойдется в Ташкенте – 40 тысяч сумов, в Сурхандарье тот же продукт можно приобрести за 34,7 тысячи сумов, баранина дороже всего в Сырдарьинской области – 41,7 тысячи сумов за килограмм, а дешевле – в Каракалпакстане, где она обойдется в 29,6 тысячи сумов.

В качестве главной причины подорожания эксперты называют рост затрат при содержании рогатого скота, в том числе за счет удорожания кормовой базы при значительном спросе на мясную продукцию.