Узбекистан договорился с Чехией и Израилем о строительстве заводов

С чешской компанией подписано соглашение о создании завода по производству цемента, с израильской – о строительстве тепличного комплекса.

ТАШКЕНТ, 4 сен – Sputnik. Узбекистан в конце августа - начале сентября договорился о сотрудничестве с рядом зарубежных компаний – из Чехии, Беларуси, Израиля, Таджикистана, Турции и КНР, сообщает пресс-служба Госкоминвестиций.

Во время переговоров в форматах B2G и B2B представители республики подписали соглашения с чешской компанией о строительстве цементного завода, с белорусской – о создании центра разработки новых противовирусных средств, с Израилем – о сотрудничестве в выращивании сельскохозяйственных продуктов.

Кроме того, таджикская компания "Проммонтаж" содействует Узбекистану в производстве бетона и асфальта в Джизакской области, а турецкий кооператив поделится опытом в выращивании безвирусных фруктовых саженцев.

С КНР Узбекистан подписал меморандум о взаимодействии в производстве качественного чая.

"Как отметил хоким Джизакской области Эргаш Салиев, выступая на пленарном заседании форума, в регионе в 2018-2019 годах планируется выполнение 25 региональных и 14 отраслевых проектов с участием зарубежных инвестиций на общую сумму более миллиарда долларов США", - говорится в пресс-релизе.

Ранее сообщалось о договоренности Узбекистана с немецким предприятием VAMs GmbH, благодаря которой в ближайшее время в стране появится 20 новых центров гемодиализа – лечения почечной недостаточности.