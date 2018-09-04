Как повышение цен на авто GM Uzbekistan сказалось на годовой инфляции

Госкомстат назвал ключевые факторы, повлиявшие на инфляционные тренды в январе-августе этого года.

ТАШКЕНТ, 4 сен - Sputnik. В августе 2018 года средний уровень цен на товары и услуги повысился на 0,3%, уровень инфляции за январь-август текущего года составил 6,2%, сообщает Госкомстат.

Ценовые тенденции в прошедшем месяце специалисты охарактеризовали как "равномерный рост цен на товары и услуги". Отмечается, что товары подорожали в среднем на 0,3%, услуги - на 0,4%.

"Анализ инфляции в годовом выражении (в месяце текущего года по отношению к соответствующему месяцу прошлого года)

также показал, что пик инфляционного давления на экономику пришелся на январь текущего года (20,1%), а в последующие месяцы приобрел тенденцию к снижению темпов", - отмечается в сообщении.

Sputnik В Узбекистане снова выросли цены на мясо и овощи

Среди ключевых факторов, влиявших на инфляционные тренды в январе-августе этого года, Госкомстат выделилсезонные ценовые тенденции на плодоовощи, молочные продукты, яйца и мясо домашней птицы; насыщение рынка импортной продукцией (например сахаром, растительным маслом), повышение цен на рис, обусловленное снижением объемовпредложения на потребительском рынке и ожиданием производителей и продавцов в отношении повышения цен из-за сокращения посевных площадей.

Сдерживанию темпов роста инфляции поспособствовало укрепление национальной валюты и внешнеторговый фактор. А повышение цен на стройматериалы из-за роста издержек у отечественных производителей и рост административно-регулируемых тарифов в коммунальной сфере, наоборот, привели к ее росту.

"Повышение розничных цен на легковые автомобили производства GM Uzbekistan в среднем на 7,7% дополнительно прибавило 0,05% к общему уровню инфляции в стране", - отметили в Госкомстате.

Напомним, по данным статистики, цены на продукты продолжили расти. Стоимость птицы и рыбы за год увеличилась в среднем на 32,9%, овощей – на 10,6%.