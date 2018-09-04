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Moody’s: экономика Узбекистана растет быстрее, чем в соседних странах СНГ

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Экономика
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В банковской системе сохранится хороший уровень ликвидности, а государство продолжит оказывать поддержку государственным банкам, следует из отчета агентства Moody’s.

ТАШКЕНТ, 4 сен - Sputnik. Несмотря на высокий уровень долларизации банковской системы Узбекистана, валютные риски, сконцентрированные главным образом в государственных банках, останутся умеренными, прогнозирует агентство Moody’s.

В целом Moody’s сохранило стабильный прогноз по банковскому сектору Узбекистана.

Отмечается, что экономика Узбекистана растет более высокими темпами, чем экономика других стран СНГ. Ожидается, что высокие темпы роста сохранятся в 2018-2019 годах благодаря государственным расходам, капитальным инвестициям, а также восстановлению денежных переводов трудовых мигрантов из России.

Банковскую систему Узбекистана, по данным агентства, характеризуют умеренный размер и доминирование государственных банков. Она по-прежнему сконцентрирована на корпоративном секторе в целом и особенно на государственных компаниях и крупнейших заемщиках.

Качество банковских активов останется хорошим, прогнозируют эксперты Moody’s: доля проблемных кредитов сохранится на прежнем уровне благодаря росту экономики, снижающейся инфляции и быстрому росту кредитования (30-40% в 2018 году). По их данным, прибыльность и достаточность капитала узбекских банков будут постепенно снижаться из-за сокращения чистой процентной маржи и быстрого роста активов.

В банковской системе сохранится хороший уровень ликвидности, а государство продолжит оказывать поддержку государственным банкам, следует из отчета.

Moody’s — международное рейтинговое агентство. Занимается присвоением кредитных рейтингов, исследованиями и анализом рисков. Moody's наряду со Standard & Poor’s и Fitch Ratings входит в "большую тройку" международных рейтинговых агентств.




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