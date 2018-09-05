В Узбекистане создают фонд "Цифровое доверие" для внедрения блокчейн

Новая организация займется приобретением акций и долей в уставных капиталах, покупкой товаров, транспортных средств, недвижимости.

ТАШКЕНТ, 5 сен - Sputnik. В Узбекистане создали фонд "Цифровое доверие", среди его основных целей – поэтапное внедрение технологий блокчейн в госпроектах и совместных программах с бизнесом, сообщает Norma.uz.

В данный момент, согласно постановлению президента от 2 сентября, разрабатывается "Дорожная карта", она предусматривает, в том числе, применение блокчейн при контроле за поступлением и расходование средств госбюджета, соблюдении платежной дисциплины в различных ведомствах, оказании социальных услуг в сфере здравоохранения и социального обеспечения, образования и культуры.

Также нововведения коснутся банковского и финансового секторов – электронных платежей, процедур страхования, кредитования.

Ранее сообщалось, что в Узбекистане намерены внедрить Единую электронную систему билетных операций в музеях.

Кроме того, проект Минкульта предусматривает обязательное использование автоматических систем продажи, учета и верификации билетов.