Банки Узбекистана и Африки подписали соглашение на 50 миллионов долларов

Договор предусматривает сотрудничество с Афрэксимбанком по открытию кредитов для финансирования экспорта товаров и услуг из Египта и других стран Африки в Узбекистан.

ТАШКЕНТ, 5 сен - Sputnik. Узнацбанк подписал с Экспортно-импортным банком Африки соглашение о сотрудничестве на 50 миллионов долларов. Об этом сообщает пресс-служба узбекского банка.

© Пресс-служба президента Узбекистана. Узбекистан намерен экспортировать в Египет нефтехимические продукты

Документ был заключен в рамках визита президента Египта Абдул-Фаттаха Ас-Сиси в Ташкент.

Договор предусматривает сотрудничество с Афрэксимбанком по открытию кредитов для финансирования экспорта товаров и услуг из Египта и других стран Африки в Узбекистан.

В настоящее время основную статью экспорта из Узбекистана занимают текстильная продукция, продукты питания, транспортные и туристические услуги, а из Египта импортируются фармацевтическая продукция, сельскохозяйственная продукция, бытовая химия.