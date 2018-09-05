Иностранным компаниям в Узбекистане разрешили создавать криптобиржи

ТАШКЕНТ, 5 сен - Sputnik. Создавать криптобиржи в Узбекистане разрешили только иностранным компаниям, сообщает РИА Новости.

Соответствующие лицензии будут выдавать только зарубежным юридическим лицам.

© Sputnik / Владимир Астапкович В Узбекистане создают фонд "Цифровое доверие" для внедрения блокчейна

Все криптобиржи должны будут иметь уставной фонд в размере не менее 30 тысяч минимальных зарплат, то есть около 700 тысяч долларов.

В начале июля президент республики Шавкат Мирзиёев подписал постановление о внедрении с 1 октября лицензирования деятельности на рынке криптоактивов.

Кроме того, с 2021 года в деятельность государственных органов введут технологии блокчейна.

Ранее сообщалось о создании в республике фонда "Цифровое доверие", который займется разработкой использования блокчейна в клиринговых операциях, при осуществлении различных платежей, торговом финансировании и кредитовании проектов, а также в сфере здравоохранения и социального обеспечения, образования и культуры.