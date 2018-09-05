Доллар и евро снизили темпы роста по отношению к суму

ТАШКЕНТ, 5 сен - Sputnik. Официальные курсы доллара и евро показали незначительный рост по сравнению с прошлой неделей.

Как следует из данных, размещенных на сайте Центробанка, американская валюта добавила 15,7 сума, ее курс составил 7842,93 сума, а европейская - 0,99 сума. Курс евро стал равен 9097, 01 сума.

Ранее доллар и евро демонстрировали в Узбекистане более активный рост.

Центральный банк может оказывать воздействие на уровень спроса и предложения иностранной валюты через денежно-кредитную политику посредством сдерживания роста денежной массы и повышения привлекательности активов в национальной валюте, передает пресс-служба Центробанка.