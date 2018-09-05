В Ташкентской области откроется еще одно предприятие "КАМАЗ"

Президент Татарстана и хоким Ташкенсткой области обсудили совместные проекты, в том числе по производству детского питания, продвижения на рынок Узбекистана татарстанских товаров, а также оптовых поставок в Татарстан продукции из РУ.

ТАШКЕНТ, 5 сен - Sputnik. Хоким Ташкентской области Гуломжон Ибрагимов встретился с президентом Татарстана Рустам Минниханов.

Стороны договорились создать филиал татарстанского технополиса "Химград" в Ташкентской области. По словам Рустама Минниханова, главная задача здесь – поиск компаний – потенциальных резидентов и открытие производств. На одной из площадок в Ташкентской области есть необходимая инфраструктура, действует специальный налоговый режим.

Еще одно направление – создание совместного предприятия с компанией "Эйдос-Медицина" по производству медицинских роботов-симуляторов для Узбекистана.

Речь также шла о развитии отношений с ПАО "КАМАЗ". У предприятия уже есть компания-партнер в Узбекистане, сервисные центры. В сентябре ожидается открытие еще одного совместного предприятия, передает пресс-служба президента Татарстана.

В рамках встречи обсуждался проект по производству детского питания, продвижения на рынок Узбекистана татарстанских товаров, а также оптовых поставок в Татарстан продукции Ташкентской области.

© Sputnik / Михаил Воскресенский "КамАЗ" экспортирует в Узбекистан 1,1 тысячи военных грузовиков

Гуломжон Ибрагимов уже приезжал в Татарстан в октябре 2017 года, в марте и в августе 2018 года. Хоким Ташкентской области также общался с Рустамом Миннихановым на Петербургском международном экономическом форуме в мае текущего года. Тогда же было подписано соглашение между Правительством Татарстана и хокимиятом Ташкентской области об осуществлении международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической, научно-технической, социальной и культурной сферах.

В ходе встречи обсуждались дальнейшие шаги по укреплению сотрудничества и реализации проектов по самым разным направлениям.