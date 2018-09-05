В Ташкентской области откроется еще одно предприятие "КАМАЗ"

ТАШКЕНТ, 5 сен - Sputnik. Хоким Ташкентской области Гуломжон Ибрагимов встретился с президентом Татарстана Рустам Минниханов.
Стороны договорились создать филиал татарстанского технополиса "Химград" в Ташкентской области. По словам Рустама Минниханова, главная задача здесь – поиск компаний – потенциальных резидентов и открытие производств. На одной из площадок в Ташкентской области есть необходимая инфраструктура, действует специальный налоговый режим.
Речь также шла о развитии отношений с ПАО "КАМАЗ". У предприятия уже есть компания-партнер в Узбекистане, сервисные центры. В сентябре ожидается открытие еще одного совместного предприятия, передает пресс-служба президента Татарстана.
В рамках встречи обсуждался проект по производству детского питания, продвижения на рынок Узбекистана татарстанских товаров, а также оптовых поставок в Татарстан продукции Ташкентской области.
В ходе встречи обсуждались дальнейшие шаги по укреплению сотрудничества и реализации проектов по самым разным направлениям.