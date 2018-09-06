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Трактор с плугом пашет землю

В Узбекистане решают проблемы неиспользуемых земель

Sputnik / Михаил Миронов
Экономика
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Сначала налоги увеличатся в два раза, через шесть месяцев – в пять и через год – в десять раз.

ТАШКЕНТ, 6 сен – Sputnik. В Узбекистане принимают дополнительные меры по повышению эффективности использования производственных площадей, сообщает пресс-служба МИД.

Новый порядок введут с 15 сентября – неиспользуемые объекты госсобственности передадут частным компаниям, в том числе в аренду, а за неиспользование таких земель в увеличат налоги – в пять раз через шесть месяцев и в десять раз – через год.

"Отметить, что принимаемые меры по содействию субъектам предпринимательства в успешной реализации их инвестиционных проектов, усилению ответственности собственников за рациональное и целевое использование принадлежащих им пустующих производственных площадей показали на деле свою эффективность", - также отмечается в сообщении.

Кроме того, в Ташкенте и Каракалпакстане в ближайшее время образуют межведомственные комиссии по эффективному использованию незаполненных земель.

Теги:
комиссия, закон, Земля



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