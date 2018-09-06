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Здание хокимията Ташкента

В Ташкенте реализуют 47 инвестиционных проектов на 5,5 миллиарда сумов

Пресс-служба хокимията Ташкента
Экономика
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В четверг в здании хокимията проходит встреча исполняющего обязанности главы города Джахонгира Артыкходжаева с предпринимателями.

ТАШКЕНТ, 6 сен – Sputnik. Исполняющий обязанности хокима Ташкента Джахонгир Артыкходжаев договорился о реализации в столице 47 инвестиционных проектов, сообщает пресс-служба администрации.

Инвесторы выделят городу 5,5 миллиарда сумов, об этом они заявили в ходе встречи в хокимияте в четверг.

Хоким Каттакурганского района Аъзамхон Бахрамов
© Новости Узбекистана / Т. РАХМАТУЛЛАЕВ
Хоким Каттакургана рассказал, когда в районе появятся совместные предприятия

Ранее сообщалось, что до конца года в Узбекистане реализуют пять региональных инвестиционных проектов, их совокупная стоимость составит 124,4 миллиона долларов, более 117 из них составят прямые иностранные вложения.

С января по июль 2018 года в республике создали свыше 1,1 тысячи предприятий с участием иностранного капитала. Таким образом, их число за год выросло в 2,8 раза - до 736. Россия помогла создать 144 предприятия, Турция – также 144, Китай – 137, Казахстан – 91 и Республика Корея – 78.

 

Теги:
иностранные инвесторы, Инвестиции, Хокимият Ташкента



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