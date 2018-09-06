На бизнес-форум в Бухару съедутся инвесторы из 25 стран мира

В рамках мероприятия пройдет выставка, где будут организованы бизнес-встречи в формате B2B и B2G с отечественными и зарубежными инвесторами.

ТАШКЕНТ, 6 сен - Sputnik. С 10 по 11 сентября в Бухаре состоится международный форум "Агро Бизнес Бухара", организованный Бухарским областным хокимиятом совместно с Государственным комитетом по инвестициям.

© Sputnik / Евгения Новоженина Узбекистан и Россия организуют бизнес-инкубатор для молодежи

В свободной экономической зоне "Бухоро-Агро" планируется создать современные тепличные хозяйства, в том числе и на основе гидропоники.

Деятельность СЭЗ "Бухоро-Агро" также будет направлена на комплексное и эффективное использование производственного и ресурсного потенциала Бухарской области, будет способствовать организации на территории свободной экономической зоны новых рабочих мест и повышению доходов населения.

В рамках мероприятия пройдет выставка, где будут организованы бизнес-встречи в формате B2B и B2G с отечественными и зарубежными инвесторами, а также сформированы рабочие группы, которые ознакомят участников форума с инвестиционными возможностями региона.

Во второй день мероприятия планируется посетить территорию свободной экономической зоны "Бухоро-Агро" и ознакомить участников форума с созданными условиями новой инновационной агроплощадки.

В форуме примут участие инвесторы из 25 стран и регионов мира.