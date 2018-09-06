На бизнес-форум в Бухару съедутся инвесторы из 25 стран мира

ТАШКЕНТ, 6 сен - Sputnik. С 10 по 11 сентября в Бухаре состоится международный форум "Агро Бизнес Бухара", организованный Бухарским областным хокимиятом совместно с Государственным комитетом по инвестициям.
Деятельность СЭЗ "Бухоро-Агро" также будет направлена на комплексное и эффективное использование производственного и ресурсного потенциала Бухарской области, будет способствовать организации на территории свободной экономической зоны новых рабочих мест и повышению доходов населения.
Во второй день мероприятия планируется посетить территорию свободной экономической зоны "Бухоро-Агро" и ознакомить участников форума с созданными условиями новой инновационной агроплощадки.
В форуме примут участие инвесторы из 25 стран и регионов мира.