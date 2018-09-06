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В Узбекистане запущено производство композитных баллонов для сжижженного газа

В СЭЗ "Ангрен" запустили предприятие по выпуску композитных газовых баллонов

Uzneftegaz.uz
Экономика
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Стоимость проекта в целом составила около 5,3 миллиона долларов, срок окупаемости - 2 года.

ТАШКЕНТ, 6 сен - Sputnik. Новое предприятие по выпуску композитных бытовых баллонов для сжиженного газа UNG ECONN запустили в Узбекистане, сообщает пресс-служба "Узбекнефтегаза".

Учредителями совместного предприятия с равными долями выступили ООО "Нефтегазинвест", входящее в состав АО "Узбекнефтегаз", и корейская Hyundai InternationalCo., Ltd. Производство разместилось на трех гектарах на территории СЭЗ "Ангрен" в Ташкентской области.

Стоимость проекта в целом составила около 5,3 миллиона долларов, 2,2 миллиона из которых - затраты на строительно-монтажные работы, а 3,05 миллиона долларов - стоимость оборудования.

В Узбекистане запущено производство композитных баллонов для сжижженного газа
© Uzneftegaz.uz
В Узбекистане запущено производство композитных баллонов для сжижженного газа

На первом этапе запланирован выпуск 60 тысяч композитных баллонов для сжиженного газа ECONN 20 в год. На втором этапе этот показатель должен вырасти минимум в два раза. Уровень локализации производства должен составить до 77%, а срок окупаемости проекта - 2 года.

"Баллоны необходимы как для обеспечения бытовых нужд населения Узбекистана, так и для дальнейшего развития экспортного потенциала страны. Как подтверждают аналитики, потребность рынка СНГ в данной продукции составляет более 30 миллионов штук. При этом до 60% баллонов, находящихся в эксплуатации в настоящее время, являются устаревшими", - сообщили в компании.

Композитные баллоны ECONN 20 рассчитаны на широкий диапазон применения – для газовых плит, газовых горелок для приготовления пищи, газовых обогревателей, гриля, газовых тепловых пушек. Кроме того, их используют для монтажа в качестве источника питания газовой горелки при кровельных работах. Срок службы ECONN 20 составляет не менее 10 лет.
Композитные баллоны на 60% легче металлических и не подвергаются коррозии, а также являются экологически безопасной продукцией.




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