Хоким Ташкента рассказал, какие проекты инвесторов будут реализованы

Среди наиболее перспективных проектов хоким выделил производство обуви из кожи и кулинарию, где будут печь блины диаметром 30 см.

ТАШКЕНТ, 6 сен - Sputnik. Исполняющий обязанности хокима столицы Джахонгир Артикходжаев обсудил с инвесторами более 50 проектов по новым постройкам и реконструкции старых.

Пресс-служба хокимията города Ташкента В столичном хокимияте прошла встреча исполняющего обязанности хокима столицы Джахонгира Артикходжаева с инвесторами

Встреча длилась более 5 часов. Было рассмотрено несколько вариантов гостиничных комплексов, жилых домов с развитой инфраструктурой, медицинских центров, библиотек, автомобильных парковок, точек общественного питания. Также обсуждался проект постройки обувного цеха и установки современных навигационных указателей возле основных достопримечательностей столицы.

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Хоким выслушал всех предпринимателей. Один из проектов – производство обуви из кожи, произведенной в Ферганской долине. Общая стоимость проекта – 5 миллиардов сумов, проектная мощность производства – 500 тысяч пар в год, экспортный потенциал - 300 тысяч долларов в год. Основной задачей будет продвижение брендов узбекских фирм заграницей.

Частный предприниматель Анвар Гайнуллин предложил реализовать проект "Русская кулинария", где будут выпекаться блины 30 см.

"Мы планируем принимать заказы, осуществлять доставку и предоставлять полный сервис и комфортные условия, хоким одобрил мой проект, только вместо участка по улице Шахрисабская в районе станции метро Ойбек, Джахонгир Обидович обещал выделить место в районе Бродвея", - сказал Анвар Гайнуллин.

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Хоким одобрил около 80% из предложенного. Остальным посоветовал доработать проекты или предложил другую территорию для их постройки.

В случае реализации всех предложенных проектов откроются новые рабочие места для более чем 56 тысяч узбекистанцев.

Подобные встречи с инвесторами проходят последние месяцы на регулярной основе согласно Указу Президента страны. Нынешнее мероприятие будет проходить в течение трех дней до 8 сентября.