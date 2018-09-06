Хоким Ташкента рассказал, какие проекты инвесторов будут реализованы

ТАШКЕНТ, 6 сен - Sputnik. Исполняющий обязанности хокима столицы Джахонгир Артикходжаев обсудил с инвесторами более 50 проектов по новым постройкам и реконструкции старых.
Встреча длилась более 5 часов. Было рассмотрено несколько вариантов гостиничных комплексов, жилых домов с развитой инфраструктурой, медицинских центров, библиотек, автомобильных парковок, точек общественного питания. Также обсуждался проект постройки обувного цеха и установки современных навигационных указателей возле основных достопримечательностей столицы.
Частный предприниматель Анвар Гайнуллин предложил реализовать проект "Русская кулинария", где будут выпекаться блины 30 см.
"Мы планируем принимать заказы, осуществлять доставку и предоставлять полный сервис и комфортные условия, хоким одобрил мой проект, только вместо участка по улице Шахрисабская в районе станции метро Ойбек, Джахонгир Обидович обещал выделить место в районе Бродвея", - сказал Анвар Гайнуллин.
В случае реализации всех предложенных проектов откроются новые рабочие места для более чем 56 тысяч узбекистанцев.
Подобные встречи с инвесторами проходят последние месяцы на регулярной основе согласно Указу Президента страны. Нынешнее мероприятие будет проходить в течение трех дней до 8 сентября.