Всемирный банк поможет Узбекистану реформировать сферу гражданской авиации

Всемирный банк сформулирует рекомендации для выработки государственной политики в секторе управления гражданской авиацией и улучшения некоторых аспектов ее функционирования.

ТАШКЕНТ, 6 сен - Sputnik. Всемирный банк (ВБ) проконсультирует власти Узбекистана по вопросам реформирования сектора гражданской авиации, сообщила пресс-служба представительства ВБ в республике.

"Группа Всемирного банка и государственный комитет по инвестициям Узбекистана подписали соглашение, направленное на всестороннее консультирование властей по вопросам модернизации национального сектора гражданской авиации", - говорится в сообщении ВБ.

Всемирный банк сформулирует рекомендации для выработки государственной политики в секторе управления гражданской авиацией и улучшения ряда аспектов ее функционирования, включая институциональную, финансовую и организационную структуры.

Эксперты ВБ считают, что ограниченная пропускная способность и высокие затраты на инфраструктуру аэропортов делают рейсы в Узбекистан и обратно очень дорогостоящими для пассажиров, а также препятствуют появлению иностранных авиаперевозчиков на местном рынке.

"Первое в своем роде соглашение о предоставлении консультационных услуг на возмездной основе между ВБ и правительством Узбекистана свидетельствуют о твердом намерении руководства страны привести управление сектором гражданской авиации в соответствие с международными стандартами", - добавили в представительстве.

Для извлечения выгоды из своего стратегического расположения в сердце Центральной Азии, Узбекистану необходимо значительно усовершенствовать транспортную взаимосвязанность с соседними странами и другими регионами мира, считают во Всемирном банке.

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"Сектор гражданской авиации является одним из приоритетных направлений для правительства Узбекистана, учитывая его значимую роль в стимулировании экономического роста и раскрытии туристического потенциала страны. С отменой визового режима для большого числа государств ожидается рост туристической индустрии. Страна также устраняет барьеры для международной торговли. Однако, в настоящее время нынешний объем воздушных перевозок не отвечает растущему спросу из-за отсутствия конкурентной среды в секторе гражданской авиации", - отметил глава представительства Всемирного банка в Узбекистане Хидеки Мори.

В Узбекистане с начала 90-х годов работает монопольный авиаперевозчик - национальная авиакомпания "Узбекские авиалинии", которая полностью принадлежит государству. В настоящий момент компания эксплуатирует 30 самолетов западного производства, выполняет авиарейсы в 20 городов стран Европы, Америки, Ближнего Востока, Азии, в 20 городов стран СНГ и по десяти направлениям на местных авиалиниях.

Узбекистан стал членом ВБ в 1995 году. Всего с 1995 года банк предоставил Узбекистану кредиты и займы на общую сумму около 4 миллиардов долларов для реализации 36 проектов в области приватизации, развития финансового сектора, модернизации сельского хозяйства, электроэнергетики, улучшения социальной инфраструктуры, здравоохранения, образования. Сейчас Всемирный банк реализует в Узбекистане 18 проектов на общую сумму более 3,3 миллиарда долларов.