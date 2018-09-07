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Ravon Motors Osh

Дороже и позже: почему GM приостановила поставки Ravon в Кыргызстан

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Экономика
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Кыргызстанская национальная автомобилестроительная компания переживает кризис.

ТАШКЕНТ, 7 сен - Sputnik. Монополист по производству автомобилей "Дженерал Моторс Узбекистан" разорвала контакты с компанией Ravon, сообщает Sputnik Кыргызстан.

Это связано с серьезным кризисом кыргызстанского национального автомобилестроительного предприятия. Когда Ravon вернется на экспортные рынки – пока неясно. Автомобили GM перестали ввозить в Кыргызстан.

"По итогам анализа принято тяжелое и непопулярное среди общественности решение повысить розничные цены на отдельные модели автомобилей в среднем на 7,7 процента. При принятии решения учитывались тяжелое финансовое состояние и нерентабельность производства некоторых автомобилей", — уточняется на сайте GM.

К 2019 году "Дженерал Моторс Узбекистан" планировала открыть в Бишкеке автосборочный завод, но на сегодня работа в этом направлении приостановлена.

Теги:
Кыргызстан, GM Uzbekistan, Ravon



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