Народный банк выделит кредит в 207 млрд сумов на покупку 110 автобусов MAN

АО "Ташгорпасстранссервис" и СП JV MAN Avto-Uzbekistan заключили контракт на поставку 110 автобусов MAN стоимостью около 207,3 миллиарда сумов до конца 2018 года.

ТАШКЕНТ, 7 сен – Sputnik. Акционерный коммерческий Народный банк Узбекистана выделит 207,3 миллиарда сумов на покупку 110 автобусов MAN из средств накопительной пенсионной системы (НПС), следует из постановления правительства.

"Определить, что финансирование договора купли-продажи на поставку 110 единиц городских и междугородних автобусов большой вместимости марки MAN осуществляется за счет средств накопительной пенсионной системы", - говорится в тексте документа.

Как следует из документа, АО "Ташгорпасстранссервис" и СП JV MAN Avto-Uzbekistan заключили контракт на поставку 110 автобусов MAN стоимостью около 207,3 миллиарда сумов до конца 2018 года. Средства НПС будут выделены Народным банком в виде кредита сроком на семь лет по ставке рефинансирования в размере 14%.

Народный банк был преобразован в 1995 году из Узбекского республиканского сберегательного банка. Банк является агентом правительства в выполнении социальных программ и работает как универсальный коммерческий банк.

Совместное предприятие MAN Auto Uzbekistan в Самаркандской области АО "Узавтопром" и МAN Nutzfahrzeuge создали в августе 2009 года. Узбекской стороне принадлежит 51%, немецкой - 49%. Проектная мощность СП - 5 тысяч грузовиков в год. До последнего времени предприятие производило автомобили (тягачи, самосвалы, фургоны) модификации TGA и CLA полной массой от 15 до 41 тонн. С начала производства в 2011 году здесь собрали методом крупноузловой сборки более 5 тысяч машин. В декабре 2016 года СП освоило производство автобусов MAN A22 CNG, работающих на сжатом природном газе (метане). До конца 2019 года СП планирует поставить для Ташкента 350 автобусов MAN.