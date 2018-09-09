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Производство гипсокартона

В Узбекистане появилась новая свободная экономическая зона

© Sputnik / Руслан Кривобок
Экономика
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На ее территории действуют особые налоговый, таможенный и валютный режимы. 

ТАШКЕНТ, 9 сен - Sputnik. В Чустском районе Наманганской области образована свободная экономическая зона "Наманган". Об этом говорится в указе Мирзиёева, опубликованном на портале norma.uz.

В СЭЗ планируется открытие современных производств в сфере переработки, хранения и упаковки плодоовощной и сельхозпродукции, текстильной, обувной и кожгалантерейной, пищевой, электротехнической промышленности, машино- и автомобилестроения, производства стройматериалов.

СЭЗ "Наманган" создана на 30 лет с возможностью продления этого срока.

На ее территории действуют особые налоговый, таможенный и валютный режимы. 

Теги:
Наманган, СЭЗ, Узбекистан



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