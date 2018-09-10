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Центр Бухары

В Бухарской области инвесторам презентовали видеоролики о регионе

© Sputnik /
Экономика
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В роликах представлен инвестиционный потенциал десяти районов Бухарской области.

ТАШКЕНТ, 10 сен - Sputnik. В рамках Международного форума "Агро Бизнес Бухара", который проходит с 10 по 11 сентября, Бухарский областной хокимият подготовил 13 тематических видеороликов на английском языке, посвященных Бухарской области. Об этом сообщает пресс-служба Госкоминвестиций Узбекистана.

В роликах представлен инвестиционный потенциал 10 районов Бухарской области: Алатского, Бухарского, Вабкентского, Гиждуванского, Жондорского, Каганского, Караулбазарского, Пешкунского, Ромитанского, Шафирканского, столицы Бухарской области и новой созданной сельскохозяйственной свободной зоны "Бухоро-Агро".

В видеосюжетах рассказывается об экономике районов, их территориально–географическом положении. 

Власти региона рассчитывают разместить в "Бухоро-Агро" современные тепличные хозяйства, в том числе с применением технологии гидропоники. Основная задача новой СЭЗ - производство и переработка сельскохозяйственной продукции.

Теги:
Инвестиции, Бухарская область, Узбекистан



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  • Международный аэропорт Жуковский в Московской области, архивное фото
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