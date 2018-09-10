От самосвала до конфет: что покажут белорусы на выставке в Ташкенте

Организатор выставки Made in Belarus - Белорусская торгово-промышленная палата при поддержке Министерства внешней торговли Узбекистана, государственных органов, посольств и бизнес-ассоциаций двух стран.

ТАШКЕНТ, 10 сен - Sputnik. Ведущие белорусские производители представят свои товары на выставке Made in Belarus, которая пройдет с 14 по 19 сентября в Ташкенте.

В выставке примут участие 152 предприятия, среди которых БЕЛАЗ, МТЗ, "Белшина", "Белорусская лесная компания", "Березастройматериалы", "Адани", "БелОМО", "Конте СПА", "Коммунарка", "Бабушкина крынка", "Белрыба" и другие.

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Крупные промышленные предприятия Беларуси продемонстрируют образцы сельскохозяйственной и коммунальной техники, инновационные электробусы, горные комбайны, разработки для оборонного комплекса. Например, БЕЛАЗ представит возможности трех карьерных самосвалов грузоподъемностью 55, 90 и 136 тонн. Техника предназначена для работы в сложных горнотехнических и климатических условиях от -50 до +50°С.

"Минский тракторный завод" продемонстрирует инновационные модели легендарных тракторов BELARUS - 82.1, BELARUS - 80Х и BELARUS - 1025.2, которые подходят как для выполнения сельскохозяйственных работ, так и для трудоемких операций с погрузчиками, экскаваторами, бульдозерами и ямокопателями.

Холдинг "Гомсельмаш" презентует возможности сельскохозяйственной техники торговой марки "Палессе", в том числе самоходных зерноуборочных комбайнов повышенной проходимости и маневренности, техники для уборки хлопка, комплексы для заготовки кормов в экстремальных условиях и многое другое.

"Минский автомобильный завод" представит автокран для погрузочно-разгрузочных и строительно-монтажных работ, самосвальный автопоезд для перевозки сыпучих грузов и пассажирский низкопольный автобус МАЗ-206.

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Помимо экспозиции в павильоне на уличной площадке будет представлено 48 единиц техники "Амкодор", МАЗ, МТЗ, "Гомсельмаш", "Бобруйскагромаш", "Минский электротехнический завод имени В.И. Козлова", "Блюминг". Выставка будет сопровождаться автошоу с эффектными трюками и элементами экстремального вождения.

Белорусские производители также предложат узбекским потребителям современную бытовую технику для дома и офиса: "умные" холодильники, не требующие разморозки, морозильные камеры, LCD-телевизоры с диагональю от 43 до 55 дюймов и интерактивные сенсорные системы для образования и бизнеса.

Предприятия военно-промышленного сектора предложат технику специального назначения.

Турникеты для автоматического пропуска пассажиров метрополитена представит "Научно-исследовательский институт электронных вычислительных машин". Модель оснащена миниатюрными датчиками прохода, бесщеточным интеллектуальным двигателем и сверхъяркими светодиодами индикации. Пропускная способность турникета составляет не менее 2500 человек в час.

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Предприятия одного из крупнейших промышленных комплексов Беларуси - концерна "Белнефтехим" - продемонстрируют образцы нефтехимической и химической продукции, которая экспортируется более чем в 100 стран.

Линейку широкопрофильных моделей шин посетители выставки смогут увидеть на стенде предприятия "Белшина".

В экспозиции Белорусского государственного университета будут представлены оригинальные препараты для лечения злокачественных опухолей.

Крупные предприятия легкой промышленности Беларуси продемонстрируют модные коллекции повседневной, деловой и спортивной одежды, домашний текстиль, натуральную кожаную обувь и спецэкипировку. Например, Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение представит столовое белье с "нанопокрытием": скатерти из хлопка обработаны специальной невидимой пропиткой, которая не позволяет впитываться влаге, жиру и грязи. В линейке представлены как повседневные классические скатерти, так эксклюзивные - для ресторанов и отелей.

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На выставке будут широко представлены белорусские продукты питания и напитки: сыры, сливочное масло, молочные смеси для детей, творожные пасты, деликатесы из говядины, свинины и мяса птицы, рыбные консервы и пресервы, овощные маринады, зефир, шоколад и конфеты ручной работы, вина и крепкие алкогольные напитки.

Ведущие классические и профильные университеты Беларуси - Белорусский государственный университет, Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники и другие предложат образовательные программы для иностранных студентов: очное и заочное обучение, курсы переподготовки и повышения квалификации, семинары и тренинги.

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На выставке в Ташкенте презентуют также возможности отдыха и оздоровления в Беларуси - лучшие санатории страны, туры по природным достопримечательностям Беларуси. Национальное агентство по туризму предложит экскурсионные туры по историческим достопримечательностям Беларуси, а также презентует предстоящие крупные спортивные события международного уровня - Европейские игры в 2019 году и Чемпионат мира по хоккею в 2021 году.

В рамках культурной программы выставки выступят творческие коллективы "Гомсельмаш": вокальный дуэт "ДаИр" и народный вокальный ансамбль "Слобода".

Организатор выставки - Белорусская торгово-промышленная палата при поддержке Министерства внешней торговли Узбекистана, государственных органов, посольств и бизнес-ассоциаций двух стран.