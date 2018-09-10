От самосвала до конфет: что покажут белорусы на выставке в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 10 сен - Sputnik. Ведущие белорусские производители представят свои товары на выставке Made in Belarus, которая пройдет с 14 по 19 сентября в Ташкенте.
В выставке примут участие 152 предприятия, среди которых БЕЛАЗ, МТЗ, "Белшина", "Белорусская лесная компания", "Березастройматериалы", "Адани", "БелОМО", "Конте СПА", "Коммунарка", "Бабушкина крынка", "Белрыба" и другие.
"Минский тракторный завод" продемонстрирует инновационные модели легендарных тракторов BELARUS - 82.1, BELARUS - 80Х и BELARUS - 1025.2, которые подходят как для выполнения сельскохозяйственных работ, так и для трудоемких операций с погрузчиками, экскаваторами, бульдозерами и ямокопателями.
Холдинг "Гомсельмаш" презентует возможности сельскохозяйственной техники торговой марки "Палессе", в том числе самоходных зерноуборочных комбайнов повышенной проходимости и маневренности, техники для уборки хлопка, комплексы для заготовки кормов в экстремальных условиях и многое другое.
"Минский автомобильный завод" представит автокран для погрузочно-разгрузочных и строительно-монтажных работ, самосвальный автопоезд для перевозки сыпучих грузов и пассажирский низкопольный автобус МАЗ-206.
Белорусские производители также предложат узбекским потребителям современную бытовую технику для дома и офиса: "умные" холодильники, не требующие разморозки, морозильные камеры, LCD-телевизоры с диагональю от 43 до 55 дюймов и интерактивные сенсорные системы для образования и бизнеса.
Предприятия военно-промышленного сектора предложат технику специального назначения.
Турникеты для автоматического пропуска пассажиров метрополитена представит "Научно-исследовательский институт электронных вычислительных машин". Модель оснащена миниатюрными датчиками прохода, бесщеточным интеллектуальным двигателем и сверхъяркими светодиодами индикации. Пропускная способность турникета составляет не менее 2500 человек в час.
Линейку широкопрофильных моделей шин посетители выставки смогут увидеть на стенде предприятия "Белшина".
В экспозиции Белорусского государственного университета будут представлены оригинальные препараты для лечения злокачественных опухолей.
Крупные предприятия легкой промышленности Беларуси продемонстрируют модные коллекции повседневной, деловой и спортивной одежды, домашний текстиль, натуральную кожаную обувь и спецэкипировку. Например, Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение представит столовое белье с "нанопокрытием": скатерти из хлопка обработаны специальной невидимой пропиткой, которая не позволяет впитываться влаге, жиру и грязи. В линейке представлены как повседневные классические скатерти, так эксклюзивные - для ресторанов и отелей.
Ведущие классические и профильные университеты Беларуси - Белорусский государственный университет, Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники и другие предложат образовательные программы для иностранных студентов: очное и заочное обучение, курсы переподготовки и повышения квалификации, семинары и тренинги.
В рамках культурной программы выставки выступят творческие коллективы "Гомсельмаш": вокальный дуэт "ДаИр" и народный вокальный ансамбль "Слобода".
Организатор выставки - Белорусская торгово-промышленная палата при поддержке Министерства внешней торговли Узбекистана, государственных органов, посольств и бизнес-ассоциаций двух стран.