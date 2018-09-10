Доллар растет пятую неделю подряд – курс валют в Узбекистане

Европейская валюта демонстрирует снижение по отношению к суму.

ТАШКЕНТ, 10 сен - Sputnik. Центральный банк Узбекистана с 11 сентября установил новый обменный курс валют.

Официальный курс доллара в Узбекистане демонстрирует рост уже пятую неделю подряд.

Так, американская валюта прибавила по сравнению с прошлой неделей 19,24 сума, составив 7862,17 сума.

Соответствующие данные опубликовала пресс-служба Центрального банка республики.

© Sputnik / Алексей Вовк В Ташкенте поймали валютчиков с 22 тысячами долларов

Европейская валюта, напротив, потеряла 15,42 сума и стоит 9081,59 сума за евро.

Рубль также подешевел на 3,58 сума – до 112,59 сума.

Центральный банк может оказывать воздействие на уровень спроса и предложения иностранной валюты через денежно-кредитную политику посредством сдерживания роста денежной массы и повышения привлекательности активов в национальной валюте, передает пресс-служба Центробанка.