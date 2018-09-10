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Председатель правления Евразийского банка развития Андрей Бельянинов, архивное фото

Глава Евразийского банка развития: мы откроем филиалы в Узбекистане

© Sputnik / Григорий Сысоев
Экономика
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Председатель правления банка заявил, что в планах банка - активно вкладываться в развитие проектов на территории республики.

ТАШКЕНТ, 10 сен - Sputnik. Евразийский банк развития (ЕАБР) рассматривает возможность открытия представительства в Узбекистане, будет наращивать инвестиции в страну.

"Узбекистан – пока не член нашего банка, это будет правительственным решением. Эта процедура находится вне нашей компетенции. Есть планы по открытию представительства в Узбекистане, будем активно вкладываться в развитие проектов на территории этой страны. Очень хотим там начать работу и в аграрном секторе, и в промышленности, в добывающих отраслях", - сообщил РИА Новости председатель правления ЕАБР Андрей Бельянинов.

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В развитие темы международного сотрудничества Бельянинов добавил, что Китай пока не заявлял о желании вступить в ЕАБР. По его словам, началу сотрудничества с другим крупным государством Азии - Индией - препятствует недостаточный опыт взаимодействия инвесторов из ЕАЭС с бизнес-сообществом этой страны.

ЕАБР - международная финансовая организация, учрежденная Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Государствами-участниками банка также являются Армения, Беларусь, Кыргызстан и Таджикистан. Уставный капитал банка составляет 7 миллиардов долларов.




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