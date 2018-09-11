Качество или цена: как узбекский виноград завоевал рынок Украины

Будут ли расширены поставки фруктов на Украину и что думают покупатели об узбекском винограде, рассказали импортеры.

ТАШКЕНТ, 11 сен - Sputnik. Узбекские фрукты сделали настоящий прорыв на рынок Украины в 2018 году – столовый виноград и абрикос, а также бахчевые импортировались в значительных объемах и попадали не только на рынки, как ранее, а и в сети супермаркетов.

© Sputnik / Сергей Мальгавко Узбекистан увеличит площадь виноградников

Однако станет ли этот прорыв мостиком для дальнейшего расширения поставок на украинский рынок в новом сезоне?

Специалисты EastFruit пообщались с импортерами и представителями сетей супермаркетов, чтобы понять, насколько узбекская продукция может быть конкурентной в будущем. Выводы получились двоякими. С одной стороны, среди жителей Украины оказалось очень много тех, кто высоко ценит вкусовые качества узбекских фруктов и дынь. Однако это преимущественно люди старшего поколения, которые не всегда готовы платить более высокую цену за продукцию с особенными характеристиками.

С другой стороны, активный покупатель моложе 35 лет, как правило, ничего не знает об узбекских фруктах. Поэтому, когда видит продукцию по более высокой цене из Узбекистана, отдает предпочтение более дешевому и знакомому варианту.

Самым большим недостатком узбекского столового винограда, абрикоса и других свежих фруктов, по мнению представителей сетей супермаркетов и импортеров, является очень сложная, дорогая и длинная логистика. Это приводит к тому, что продукция стоит слишком дорого. Кроме более высокой цены, продукция нередко теряет свои качественные параметры во время транспортировки, что приводит к значительным убыткам для продавца, так как продать увядший или частично испорченный продукт дороже очень сложно.

Ярким примером является ситуация со столовым виноградом на рынке Украины в начале сентября. Узбекский виноград предлагается в продажу в розницу по цене в пределах 4,3 доллара за кг, в то время как украинский продается по 1,2-1,6 доллара за кг. При этом итальянская продукция высокого качества предлагается по 2,5-2,9 доллара за кг, а турецкий столовый виноград "Кишмиш" - преимущественно по 1,4 доллара за кг.

Купить качественный столовый виноград оптом у фермеров южных регионов Украины можно было по 0,38-0,45 долларов за кг. При этом спрос на него оставался сдержанным. В этих условиях реализация узбекского винограда по столь высокой цене вызывала серьезные затруднения.

Напомним, что в 2017 году Украина импортировала около 32 тыс. тонн столового винограда, около 70% которого поступило из Турции. Ещё около 9% винограда было ввезено из Молдовы, и около 2% - из Италии. Из Узбекистана на Украину в 2017 году было ввезено лишь около 50 тонн столового винограда.