Качество или цена: как узбекский виноград завоевал рынок Украины

ТАШКЕНТ, 11 сен - Sputnik. Узбекские фрукты сделали настоящий прорыв на рынок Украины в 2018 году – столовый виноград и абрикос, а также бахчевые импортировались в значительных объемах и попадали не только на рынки, как ранее, а и в сети супермаркетов.
Специалисты EastFruit пообщались с импортерами и представителями сетей супермаркетов, чтобы понять, насколько узбекская продукция может быть конкурентной в будущем. Выводы получились двоякими. С одной стороны, среди жителей Украины оказалось очень много тех, кто высоко ценит вкусовые качества узбекских фруктов и дынь. Однако это преимущественно люди старшего поколения, которые не всегда готовы платить более высокую цену за продукцию с особенными характеристиками.
С другой стороны, активный покупатель моложе 35 лет, как правило, ничего не знает об узбекских фруктах. Поэтому, когда видит продукцию по более высокой цене из Узбекистана, отдает предпочтение более дешевому и знакомому варианту.
Самым большим недостатком узбекского столового винограда, абрикоса и других свежих фруктов, по мнению представителей сетей супермаркетов и импортеров, является очень сложная, дорогая и длинная логистика. Это приводит к тому, что продукция стоит слишком дорого. Кроме более высокой цены, продукция нередко теряет свои качественные параметры во время транспортировки, что приводит к значительным убыткам для продавца, так как продать увядший или частично испорченный продукт дороже очень сложно.
Купить качественный столовый виноград оптом у фермеров южных регионов Украины можно было по 0,38-0,45 долларов за кг. При этом спрос на него оставался сдержанным. В этих условиях реализация узбекского винограда по столь высокой цене вызывала серьезные затруднения.
Напомним, что в 2017 году Украина импортировала около 32 тыс. тонн столового винограда, около 70% которого поступило из Турции. Ещё около 9% винограда было ввезено из Молдовы, и около 2% - из Италии. Из Узбекистана на Украину в 2017 году было ввезено лишь около 50 тонн столового винограда.