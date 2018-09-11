В Узбекистане уточнили порядок оформления доверенностей на автомобили

ТАШКЕНТ, 11 сен - Sputnik. Гражданам Узбекистана могут разрешить выдачу доверенностей на автомобили с правом передоверия, сообщается на портале обсуждения проектов нормативно-правовых документов республики.

Предлагается отменить действующие с 2001 года запреты – на нотариальное оформление доверенностей на автомобили с правом передоверия и на нотариальное оформление договоров аренды автомототранспортных средств лицам – нерезидентам Узбекистана.

"Удостоверенные нотариусами, а в случаях, предусмотренных законодательством, также консулами, договоры аренды, безвозмездного пользования и залога автомототранспортных средств подлежат постановке на учет в соответствующих территориальных органах ГСБДД по месту регистрации автомототранспортного средства, без осуществления регистрации автомототранспортных средств", - также уточняется в документе.

В мае в Узбекистане отменили нотариальное удостоверение договоров на аренду или безвозмездное пользование недвижимостью. Однако постановка на учет в налоговых органах в этих случаях остается обязательной.