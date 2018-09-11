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Как делают автомобили GM Uzbekistan

GM Uzbekistan сократила сроки поставки нескольких моделей

© Новости Узбекистана
Экономика
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Компания планирует формировать заказ на производство тех или иных автомобилей только после анализа реального спроса от покупателей.

ТАШКЕНТ, 11 сен - Sputnik. Срок поставки автомобилей некоторых моделей сократился, сообщили в GM Uzbekistan.

"Благодаря увеличению объема производства автомобилей GM Uzbekistan, а также с учетом растущего спроса и ради дальнейшего создания удобств для клиентов, стало возможным сокращение срока поставок, на первом этапе для автомобилей Lacetti, Cobalt и Nexia с 60 до 45 рабочих дней, а автомобиля Lacetti с газовым оборудованием - с 60 до 40 рабочих дней", - говорится в сообщении. 

Сроки поставок других моделей также будут сокращаться, заверили в компании. Заказ на производство тех или иных автомобилей, комплектующих и цветов будет формироваться после анализа реального спроса от покупателей.

Ранее на официальном сайте GM Uzbekistan появился раздел, в котором покупатели могут увидеть перечень автомобилей для контрактации по ранее зарегистрированным заявкам.

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