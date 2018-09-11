"Народный банк Казахстана" учредил в Узбекистане Tenge Bank

ТАШКЕНТ, 11 сен – Sputnik. Народный банк Казахстана учредил акционерный коммерческий банк (АКБ) Tenge Bank в Узбекистане, сообщила Казахстанская фондовая биржа.

"АО "Народный сберегательный банк Казахстана" (Алматы), ценные бумаги которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), уведомило KASE об учреждении АКБ "Tenge Bank" (Ташкент)", - говорится в сообщении.

Решение об учреждении банка в Узбекистане принял совет директоров биржи.

Ранее председатель правления банка Умут Шаяхметова заявляла о планах открыть дочернюю структуру в Узбекистане в связи с ростом интереса казахстанского бизнеса к инвестициям в соседнюю республику.

"Народный банк Казахстана" — ведущая финансовая группа в Казахстане. Банк имеет листинг на Казахстанской фондовой бирже с 1998 года и на Лондонской фондовой бирже с 2006 года. Основной акционер "Народного банка Казахстана" - группа "Алмэкс", которую контролируют дочь президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Динара и ее супруг Тимур Кулибаев.