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Заправка автомобиля на одной из автозаправочных станций.

Казахстану критически важно начать экспорт бензина в Узбекистан этой осенью

© Sputnik / Евгений Одиноков
Экономика
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Всего по итогам года Казахстан планирует экспортировать до 400 тысяч тонн, а в 2019 году объем экспорта бензина может составить 1-1,2 миллиона тонн.

ТАШКЕНТ, 11 сен – Sputnik. Министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев подтвердил, что Казахстану критически важно в октябре-ноябре начать экспорт бензина, чтобы не допустить затоваривания рынка, сообщает РИА Новости.

Ранее заместитель председателя правления по транспортировке, переработке и маркетингу нефти национальной компании "КазМунайГаз" Данияр Тиесо заявлял, что Казахстан рассчитывает этой осенью начать поставки бензина в Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан. По его словам, по итогам года планируется экспортировать до 400 тысяч тонн, а в 2019 году объем экспорта бензина может составить 1-1,2 миллиона тонн.

Министр заявил, что начало экспорта бензина требует пересмотра некоторых соглашений с Россией. Он напомнил, что Казахстан ранее завозил бензин из РФ без таможенных пошлин.

"За это мы дали обязательство РФ, что не будем экспортировать бензин, чтобы мы не занимались реэкспортом", - сказал министр на пресс-конференции.

Глава Минэнерго отметил, что на сегодняшний день в республике сложился профицит бензина, что привело к снижению цен на него.

"После модернизации заводов, которая практически завершилась, на Шымкентском НПЗ в эти дни вводится в строй (до конца месяца, я думаю, если все хорошо будет) установка каталитического крекинга... У нас увеличится выпуск светлых нефтепродуктов. Соответственно, бензина будет значительно больше. Поэтому критически важно в октябре-ноябре начать экспортировать, или мы эту установку просто остановим опять", - сказал Бозумбаев.

Данияр Тиесов
© Foto: Официальный сайт АО НК "КазМунайГаз"
Тиесов: Казахстан начнет экспорт бензина в страны ЦА к концу года
По его словам, Казахстан работает с РФ в этом направлении.

"Сейчас в правительстве РФ лежит проект нового соглашения между Министерством энергетики России и Министерством энергетики Казахстана. Правительство РФ как только уполномочит моего коллегу Александра Новака на подписание, - мы надеемся, что это произойдет в ближайшую неделю-две, я уже уполномочен полтора месяца назад соответствующим постановлением казахстанского правительства, - я поеду в Москву, или он приедет, или где-то увидимся, и мы подпишем соответствующее соглашение", - сообщил министр.

Бозумбаев добавил, что Казахстан планирует заключить соглашения со странами, куда будет поставлять бензин, где будут расписаны совместные балансы.




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