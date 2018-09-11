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Мусор на полигоне твердых бытовых отходов

Против мусора: в Узбекистане введут штрафы за незаконные свалки

© Sputnik / Михаил Воскресенский
Экономика
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Нижнюю палату Олий Мажлиса не устраивает отсутствие в действующем законодательстве нормы о привлечении к ответственности лиц за выброс мусора в неположенном месте.

ТАШКЕНТ, 11 сен - Sputnik. Депутаты Олий Мажлиса Узбекистана намерены в ближайшее время ввести штрафы за создание несанкционированных свалок, сообщает Podrobno.uz.

По словам члена нижней палаты парламента Назира Сабирова, к началу лета 2018 года в республике зарегистрировали уже 13,1 тысячи таких случаев, хотя в 2017 году их было в два раза меньше. Это требуется совершенствования механизмом регулирования отношений в данной сфере, считает он.

Свинья.
© Sputnik / Алексей Даничев
Жители выступают против выпаса свиней на мусорной свалке в Самарканде

Сегодня депутаты занимаются разработкой проекта закона о внесении изменений и дополнений в Кодекс об административной ответственности. Предусматривается ужесточение мер за выброс за выброс в неположенных местах твердых бытовых, строительных и жидких отходов.

В конце августа большой скандал вызвал незаконный выпас свиней на мусорной свалке в Самарканде. Животные распространяют неприятный запах и не дают жителям близлежащих домов спать по ночам.

Согласно закону о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения Республики Узбекистан, основными направлениями госполитики в данном направлении считаются разработка и реализация санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, государственно санитарно-эпидемиологическое нормирование, повышение уровня санитарной культуры населения и осуществление государственного надзора.

Теги:
Штрафы, закон, мусор



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