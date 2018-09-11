Сотрудник ЦБ Узбекистана: банки скоро перейдут в виртуальную реальность

В школах Узбекистана появится новый учебный курс – основы финансовой грамотности, а государство начнет штрафовать банки за нарушение прав клиентов – о нововведениях Центробанка Узбекистана читайте в интервью сотрудника регулятора.

ТАШКЕНТ, 11 сен – Sputnik, Мария Шелудякова. Впервые перед Центральным банком Узбекистана поставлены задачи повышения финансовой грамотности населения и доступности услуг, сообщил в интервью Sputnik руководитель Службы по защите прав потребителей банковских услуг Узбекистана Бахадир Мирзаев.

Во время X Глобального форума, который проходил в Сочи с 5 по 7 сентября, Узбекистан вступил в Альянс финансовой доступности, чтобы изучить международный опыт и использовать его в Узбекистане. Многие члены альянса – Россия, Кыргызстан, Армения, Казахстан – давно работают в сфере защиты прав потребителей. Для Узбекистана это новое направление.

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В Центральном банке республики происходит смена приоритетов в сфере защиты прав потребителей: если до марта 2018 года (когда было принято постановление "О дополнительных мерах по повышению доступности банковских услуг") учитывались, прежде всего, интересы кредитных организаций, то теперь в задачи Центрального банка входит и защита прав потребителей.

Узбекистан планирует пригласить экспертов и специалистов из других стран для оказания технической помощи в этом направлении.

"Прежде всего, мы изучаем законодательную базу этих стран в области защиты прав потребителей банковских услуг. Пока в Узбекистане такая база не сформирована, мы ее только разрабатываем. Другие страны уже на практике изучили эти направления. Мы учтем их ошибки и постараемся создать базу на лучших примерах", – объяснил Мирзаев.

Финансы в школах

Уже в 2019 году в школах Узбекистана появится новый учебный курс – основы финансовой грамотности, сообщил представитель ЦБ.

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Учебная программа пока не проработана, к ее созданию будет приглашен преподавательский состав Банковской академии и других экономических вузов. Специалистам предстоит создать учебные пособия, где "сложные понятия будут объяснены простым языком".

"Важно понимать, что нужно планировать поступления и расходы. Базовые знания дадим в старших классах школы", – отметил Бахадир Мирзаев.

Как рассказал сотрудник ЦБ, множество выпускников учебных заведений идут в частное предпринимательство и им нужны банковские услуги: открытие расчетного счета, получение микрозайма или микрокредита. Базовые знания о финансовых организациях существенно облегчат им создание собственной компании.

Преобразование банков

Руководитель Службы по защите прав потребителей считает, что через семь-десять лет банк как здание с сотрудниками и кассами исчезнет. Произойдет это благодаря развитию финансовых технологий. Банковские приложения, позволяющие сделать денежный перевод за несколько секунд, вот уже несколько лет стремительно набирают популярность.

"Банки скоро перейдут в виртуальную реальность. Финансовые технологии с каждым годом развиваются, и мы, с одной стороны, этому рады. В отдаленной местности строить банковскую инфраструктуру невыгодно, целесообразнее создать доступ к банковским услугам с помощью информационно–коммуникационных технологий. Но при этом мы не должны забывать о безопасности пользования этими технологиями для потребителя", – подчеркнул Мирзаев.

Сотрудник ЦБ признал, что далеко не каждый гражданин страны умеет пользоваться мобильными приложениями.

"Надо донести до людей, что их удобно использовать. Можно дистанционно управлять своими счетами, контактировать с банковскими сотрудниками, – продолжил Бахадир Мирзаев. – При скачивании приложений банки будут обязаны предусмотреть наличие к нему инструкции".

Центральный банк планирует оценить действующий уровень финансовой доступности во всех регионах страны, рассказал Sputnik руководитель Службы по защите прав потребителей банковских услуг.

"ЦБ определит уровень финансовой доступности, сопоставит данные с другими странами и сделает дорожную карту ее усовершенствования. Например, мы определим потребность в банкоматах и других базовых банковских услуг в отдельно взятом регионе. Ожидаем, что АФИ окажет нам техническую помощь в этом направлении ", – отметил Мирзаев.

Банки начнут штрафовать за нарушение прав клиентов

Сотрудник ЦБ также сообщил, что осенью регулятор планирует создание нормативной базы по применению санкций в отношении кредитной организации за нарушение прав потребителей. Кредитные организации начнут нести ответственность перед клиентами.

"Суть не в наказании, а в дисциплине. Цель применения для кредитных организаций ответственности за нарушения прав потребителей не само наказание, а дать понять, что любая сторона, нарушившие законодательство, понесет ответственность. Потребитель вправе пользоваться всем объемом информации о банковских услугах", – объяснил сотрудник ЦБ.

Центральный банк Узбекистана — главный регулятор финансовой и денежно-кредитной политики в республике.Его основные задачи — проведение денежно-кредитной политики, контроль за эмиссией денег, организация единой системы расчетов, регулирование и надзор за деятельностью коммерческих банков, микрокредитных организаций, ломбардов и кредитных бюро, хранение и управление официальными золотовалютными резервами Республики Узбекистан, а также представление интересов Узбекистана в центральных банках других государств и международных финансово-кредитных учреждениях.