Максим Орешкин уверен, что рубль начнет укрепляться

В начале недели евро и доллар обновили максимумы с марта 2016 года — доллар был выше 70 рулей, евро — выше 81 рубля, однако в среду они скорректировались вниз.

ТАШКЕНТ, 12 сен — Sputnik. Ослабление рубля связано с краткосрочным резким оттоком капитала из России, равновесный курс рубля при отсутствии покупок валюты для Минфина и при текущей цене на нефть в 78 долларов за баррель находится на отметке около 50 рублей за доллар, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в интервью РИА Новости в кулуарах Восточного экономического форума.

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В начале недели евро и доллар обновили максимумы с марта 2016 года — доллар был выше 70 рулей, евро — выше 81 рубля, однако в среду они скорректировались вниз.

Орешкин выразил уверенность, что как только отток капитала прекратится, тенденция развернется в обратную сторону. "И если посмотреть вчерашний день, то рубль начал серьезно укрепляться, несмотря на то, что на глобальных рынках развивающиеся валюты чувствовали себя стабильно", — добавил Орешкин.

Глава Минэкономразвития отметил, что не видит ни одной причины для изменения среднесрочного и долгосрочного прогноза курса в 63-64 рубля за доллар. "Платежный баланс у нас сильный, бюджетный баланс — около 1% ВВП профицит, внешний долг — умеренный", — напомнил он.

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"Прогнозировать то, что будет происходить (с курсом рубля. — Ред.) через день-два, очень сложно, потому что много факторов, которые влияют, а курс у нас плавающий, ни правительство, ни ЦБ никакие уровни не определяют, но средне и долгосрочно — за пределами 12 месяцев, наш прогноз, который был — рубль/доллар в районе 63-64, он сохраняется, и мы не видим ни одной причины, почему его стоит изменить", — добавил Орешкин.

При этом глава Минэкономразвитя отметил, что хотя глобальный кризис уже накрыл ряд развивающихся стран, Россия имеет достаточный запас прочности. "Понятно, что любой шторм в глобальной экономике всегда будет касаться России, у нас экономика сильно вовлеченная в мировую экономику, у нас финансовый рынок открыт, у нас плавающий курс. Поэтому любые события, вот то, что сейчас происходит с точки зрения оттока с рынка ОФЗ, всегда будут влиять на российский рынок. Но опять есть очень большая подушка безопасности", — указал Орешкин.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября.