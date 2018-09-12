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Встреча представителей Узбекнефтегаза с представителями Азиатского Банка Развития

АБР профинансирует модернизацию газотранспортной системы Узбекистана

Пресс-служба АО "Узбекнефтегаз"
Экономика
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Реализация проекта будет способствовать увеличению торгового оборота между азиатскими странами.

ТАШКЕНТ, 12 сен - Sputnik. Азиатский банк развития профинансирует модернизацию газотранспортной системы Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба АО "Узбекнефтегаз".

"Реализация проекта будет способствовать увеличению торгового оборота между азиатскими странами, что соответствует политике АБР", - говорится в сообщении.

Встреча представителей Узбекнефтегаза с представителями Азиатского Банка Развития
Пресс-служба АО "Узбекнефтегаз"
Встреча представителей "Узбекнефтегаза" с представителями Азиатского Банка Развития

Также представители АБР помогут корпоративному развитию компании. Эксперты банка проведут необходимые исследования и сравнительный анализ с ведущими нефтегазовыми компаниями с последующим предоставлением рекомендаций.

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Теги:
Узбекистан, Азиатский банк развития, Узбекнефтегаз



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