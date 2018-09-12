АБР профинансирует модернизацию газотранспортной системы Узбекистана

ТАШКЕНТ, 12 сен - Sputnik. Азиатский банк развития профинансирует модернизацию газотранспортной системы Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба АО "Узбекнефтегаз".
"Реализация проекта будет способствовать увеличению торгового оборота между азиатскими странами, что соответствует политике АБР", - говорится в сообщении.
Также представители АБР помогут корпоративному развитию компании. Эксперты банка проведут необходимые исследования и сравнительный анализ с ведущими нефтегазовыми компаниями с последующим предоставлением рекомендаций.