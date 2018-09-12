В настоящее время в Узбекистане работают свыше 700 предприятий с участием инвесторов из Китая.

ТАШКЕНТ. 12 сен - Sputnik. Китай и Узбекистан хотят довести товарооборот до 20 миллиардов долларов. Об этом было заявлено в ходе встречи в хокимияте Ташкента с делегацией из Шанхая.

Пресс-служба хокимията города Ташкента Встреча в хокимияте Ташкента с делегацией из Шанхая

Как пишет пресс-служба городской администрации, стороны обсудили совместные проекты в области рыболовство, выращивания орехов и производства сухофруктов.

Пресс-служба хокимията города Ташкента Встреча в хокимияте Ташкента с делегацией из Шанхая

В настоящее время в Узбекистане работают свыше 700 предприятий с участием инвесторов из Китая. Также в Ташкенте открыт "Узбекско-китайский торговый дом" и действует Ассоциация китайских промышленных и коммерческих предприятий.