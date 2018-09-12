США и Узбекистан достигли товарооборота в 300 миллионов долларов

ТАШКЕНТ, 12 сен - Sputnik. В Министерстве иностранных дел Узбекистана состоялась встреча с первым заместителем помощника госсекретаря США по вопросам экономики и бизнеса Брайаном МакФитерсом, передает пресс-служба МИД.

Sputnik Узбекистан обсудит с делегацией Госдепа США инвестиции и торговлю

Стороны обменялись мнениями о перспективах торгово-экономических и инвестиционных связей между двумя странами.

Представители государств констатировали позитивную динамику в двусторонней торговле. За восемь месяцев 2018 года взаимный товарооборот достиг почти 300 миллионов долларов, тогда как за весь 2017 год он составил 210,2 миллиона долларов.

Также участники встречи обсудили подготовку к Неделе американского бизнеса в Узбекистане.

Во время беседы присутствовала посол США Памела Леора Спратлен.