Губернатор Челябинской области: торговля с Узбекистаном набирает обороты

ТАШКЕНТ, 12 сен – Sputnik. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский считает перспективным увеличение товарооборота между регионом и Узбекистаном, по итогам 2017 года он составил 291 миллион долларов, сообщила в среду пресс-служба губернатора региона.

Дубровский в среду провел рабочую встречу с делегацией Республики Узбекистан.

"Наши торговые отношения набирают обороты… Уже сложился пул "якорных" предприятий, которые серьезно активизировали товарооборот с Республикой Узбекистан – "Союзпищепром", "Макфа", "Сигма", "Ресурс". Объем экспортных поставок приближается к 12 тысячам тонн. Подписано соглашение о сотрудничестве между агрохолдингом "Чурилово" и компанией "Узагроэкспорт". Считаю, что перспективы увеличения товарооборота у нас более чем реальные", - цитирует пресс-служба слова Дубровского.

В свою очередь первый заместитель генерального прокурора Республики Узбекистан Эркабай Таджиев выразил надежду, что "торгово-экономические отношения будут в дальнейшем развиваться на взаимовыгодной и плодотворной основе".

© Sputnik / Александр Ковалев Черешня в обмен на кур: Узбекистан и Челябинск увеличивают товарооборот

По данным пресс-службы, по результатам официального визита делегации РФ в Узбекистан в июне 2018 года при поддержке правительства республики Узбекистан южноуральский агрохолдинг "Чурилово" заключил стратегическое соглашение с государственной холдинговой компанией Узбекозиковкатхолдинг и ее подразделением "Узагроэкспорт", а также ведущими сельхозпроизводителями на поставку сезонных овощей и фруктов. С июля начались поставки на территорию Урала и Сибири из Узбекистана, за это время получено и реализовано более 700 тонн плодоовощной продукции.

Как добавляет пресс-служба, товарооборот между Челябинской областью и Республикой Узбекистан в 2017 году на 76% превысил уровень 2016 года и составил 291 миллион долларов. Тенденция увеличения продолжилась и в этом году – за первые шесть месяцев 2018 года взаимный товарооборот составил 152 миллиона долларов, что на 40% больше показателей прошлого года.