Мирзиёев: планы на 2019 должны быть готовы уже сейчас

Необходимо увеличить дополнительные поступления в республиканский и местные бюджеты, а также продолжать реализацию инвестиционных программ, принятых для развития отраслей экономики и регионов, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

ТАШКЕНТ, 12 сен - Sputnik. Финансовые планы на предстоящий год необходимо определить уже сейчас, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на совещании по вопросам полноценной реализации задач по увеличению поступлений в госбюджет, достижения макроэкономических показателей по итогам 9 месяцев и текущего года, ускорения внедрения кластеров в хлопково-текстильной отрасли.

"Нам необходимо принять меры по задействованию дополнительных резервов, и, несмотря на то, что до конца года есть еще 3,5 месяца, планы на следующий год мы должны определить уже сегодня", - сказал глава республики.

По его словам, необходимо увеличить дополнительные поступления в республиканский и местные бюджеты, а также последовательно продолжать реализацию инвестиционных программ, принятых для развития отраслей экономики и регионов.

Как сообщили на совещании, за 8 месяцев этого года в бюджет поступили средства на 21% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост в местных бюджетах составил 22%. По итогам 9 месяцев ожидается также увеличение объема экспорта на 19% по сравнению с соответствующим периодом 2017 года.

Президент подчеркнул, что необходимо разработать и обеспечить выполнение мер по содействию каждому предприятию-экспортеру, по каждому виду экспортируемой продукции.

Участники совещания определили, какие меры будут приняты по экспорту ожидаемого в размере 607 тысяч тонн урожая повторных культур, а также овощей, заготавливаемых в сентябре-октябре в теплицах. Мирзиёев поручил не допускать рост цен на рынках и резервировать более 501 тысячи тонн сельхозпродукции для поставок на внутренний рынок осенью и зимой.