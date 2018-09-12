Президент поручил продлить льготы хлопково-текстильным кластерам

Переход к полной переработке хлопка внутри страны должен завершиться к 2020 году.

ТАШКЕНТ, 12 сен - Sputnik. Вопросы расширения деятельности хлопково-текстильных кластеров стали одними из ключевых на совещании под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

Как отметили участники совещания, в этом году в 20 районах на площади в 164 тысячи гектаров налажена кластерная заготовка хлопка, эксперимент начал приносить первые результаты. Для дальнейшего расширения оправдывающей себя системы отобрано 44 инициатора, обладающих необходимыми производственными мощностями и финансовыми возможностями. В 2019 году планируется заготавливать хлопок в 61 кластере, охватывающем 51% всех хлопковых полей.

Благодаря созданию новых мощностей и организации деятельности кластеров в 2019 году у 78% заготовленного хлопкового волокна будет обрабатываться в Узбекистане, что вдвое больше, чем в 2017 году. К 2020 году должен завершиться переход к полной переработке хлопкового волокна. Доля готовой продукции будет доведена с 40 до минимум 60%.

"Поэтому нам необходимо всесторонне помогать деятельности кластеров. От них зависит будущее сельского хозяйства, его экономическая эффективность. Кластеры должны стать "локомотивом" ускоренного развития аграрной отрасли", - сказал Шавкат Мирзиёев.

Он добавил, что необходимо распространить все льготы, предоставленные в этом году хлопково-текстильным кластерам, на кластеры, которые будут создавать в ближайшие годы.

Президент также дал поручения по разработке программы поэтапного внедрения капельного орошения в сельском хозяйстве на 2019-2023 годы, привлечению в отрасль льготных кредитов международных финансовых организаций.