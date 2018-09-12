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Татспиртпром начнет поставки водки собственного производства в Узбекистан

Российский производитель начнет поставлять водку в Узбекистан

Экономика
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Партия алкогольной продукции объемом 80 тысяч бутылок из Татарстана будет поставлена в Узбекистан уже в ближайшее время.

ТАШКЕНТ, 12 сен - Sputnik. Договоренности о реализации и розливе продукции татарстанской компании "Татспиртпром" достигнуты в ходе рабочего визита генерального директора предприятия Ирека Миннахметова в Ташкент.

Табачная фабрика, архивное фото
© Sputnik / Михаил Воскресенский
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В рамках визита глава "Татспиртпрома" встретился с хокимом Ташкентской области Гуломжоном Ибрагимовым и руководителями вино-водочных компаний Узбекистана, сообщается на сайте компании.

Первая партия татарстанской алкогольной продукции объемом 80 тысяч бутылок будет поставлена в Узбекистан уже в ближайшее время. Реализовывать водку брендов "Ханская", "Озеро", Tundra Authentic и Graf Ledoff планируется через дистрибьюторскую компанию завода "Комбинат Ташкентвино". Также стороны договорились о розливе на производственных площадях ташкентского завода водки брендов "Татспиртпром".

Процесс производства сигарет.
© Sputnik / Руслан Кривобок
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Кроме этого, татарстанская компания планирует стать эксклюзивным дистрибьютером узбекских вин на территории России.

Напомним, в настоящее время компания "Татспиртпром" поставляет алкоголь собственных брендов в 18 стран ближнего и дальнего зарубежья: Армению, Азербайджан, Белоруссию, Китай, Эстонию, Грузию, Германию, Ирак, Японию, Казахстан, Корею, Киргизию, Латвию, Литву, Туркмению, на Украину и США.




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