С чем пришли белорусы в Узбекистан

На первом узбекско-белорусском межрегиональном бизнес-форуме, приуроченном к визиту президента Александра Лукашенко, подписаны более десятка соглашений, в том числе и о поставках спецтехники. В работе форума приняли участие более 400 представителей деловых кругов обеих стран.

ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik, Дильшода Рахматова. Экономический форум межрегионального сотрудничества с участием узбекских и белорусских предпринимателей прошел в столице Узбекистана в среду, 12 сентября, непосредственно в первый день визита в республику белорусского президента Александра Лукашенко.

Долгожданный визит

Беларусь приступила к реализации новой для себя экспортной стратегии и диверсификации (расширении ассортимента) рынка. "Нам есть что предложить партнерам, особенно – в Республике Узбекистан", — заявил в среду на межрегиональном деловом форуме в Ташкенте заместитель премьер-министра Белоруссии Михаил Русый.

"Для нас приоритетным является сотрудничество в научной сфере, агропромышленном комплексе, машиностроении, пищевой, фармацевтической и легкой промышленности", — отметил Русый.

В своей речи чиновник заявил о переходе Беларуси на продвинутые формы сотрудничества — от обычной торговли, к взаимному инвестированию и промышленной кооперации.

Вице-премьер уточнил, что в ближайшие дни в Узбекистане будет открыт новый завод по дорожно-строительной технике. Также в республике Беларусь намерена создать производственный комплекс по очистке и сушке зерна.

"Узбекистан обладает серьезным экономическим потенциалом. У людей есть стремление совершенствовать свою жизнь и желание трудиться. И это вселяет в нас определенный оптимизм и представляет наши перспективы. Белорусская сторона твердо настроена на поиск новых направлений в сотрудничестве", — заявил Русый.

© Sputnik / Дильшода Рахматова. Участники межрегионального узбекско-белорусского бизнес-форума в Ташкенте

В рамках проводимых в Ташкенте мероприятий, деловым кругам Беларуси и Узбекистана представлена отличная возможность познакомиться и презентовать своим потенциальным партнерам и коллегам новые идеи, предложения и инновационные достижения.

© Пресс-служба президента Узбекистана. Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в Ташкент

"Весь председательский корпус руководителей, крупнейших наших промышленных гигантов, почти все министры присутствуют здесь и уже начали работу. Мы долго ждали этого визита, и весьма обстоятельно подготовились, как по программе официальных встреч и переговоров, так и по деловой повестке, — отметил политик.

Он также выразил уверенность, что визит президента Беларуси в Узбекистан придаст новый импульс взаимоотношениям двух стран, а достигнутые в ходе визита договоренности позволят укрепить и нарастить взаимный товарооборот.

"Перед нашими экономиками поставлена конкретная цель — в течение самого короткого времени достигнуть уровень товарооборота в 500 миллионов долларов. Цифра по сегодняшним меркам значительная, но вполне досягаемая", — заключил политик.

Дело техники

Белорусские партнеры также готовы наладить создание сборочного производства. Генеральный директор холдинга МТЗ Федор Доматенко рассказал, на какую сумму подписал контракт с узбекской стороной, а также поделился дальнейшими планами.

© Sputnik / Дильшода Рахматова. Белорусские тракторы на выставке в Ташкенте

"У нас уже есть здесь (в Узбекистане) бизнес. Есть сборочное производство, поставка готовой продукции, и мы уже подписали контракт на общую сумму 15 миллионов долларов на поставку тракторных комплектов. На сегодня мы рассматриваем новую тему для Узбекистана — создание сборочного производства гусеничной и садовой техники более 200 единиц. Это фактически тот объем, который мы делаем в Беларуси. Этим двум темам будут посвящены ближайшие дни, я думаю, что мы подпишем соглашение определенное и к концу года выйдем на какие-то реальные результаты", — сказал Доматенко.

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Он также отметил важность этой площадки, которая не просто даст Узбекистану дополнительные рабочие места, но повысит экспортный потенциал республики в этом сегменте.

В свою очередь генеральный директор предприятия "Белшина" Владимир Карпяк в интервью корреспонденту Sputnik заявил, что знаком с планами узбекской стороны освоить производство шин у себя в стране, в чем белорусская компания готова оказать техническую поддержку.

"Сегодня мы подписали контракт небольшой, всего на 80 тысяч долларов, но в перспективе мы участвуем на тендере для "Узбекугля", где контракт уже составляет 800 тысяч долларов. Помимо этого мы сейчас осваиваем новые типа и размеры шин для карьерной техники, я надеюсь, что скоро они будут представлены, в том числе, и на карьерах Узбекистана", — подчеркнул он.

Стратегическое доверие

Важность межрегионального делового форума отметил и глава комиссии по международным делам и национальной безопасности совета Республики Беларусь, глава по внешней политики парламентского собрания Беларусь-Россия и заместитель председателя комитета по миру и безопасности в межпарламентском союзе Сергей Рахманов.

"Это грандиозное мероприятие, которое отражает заинтересованность сторон, как высшего руководства, так и всех остальных участников процесса, нашего парламента, бизнеса. Это является отражением определенного переосмысления важности наших взаимоотношений. Потому что был период, когда эти отношения не так интенсивно развивались, но сейчас мы наблюдаем эпоху подъема", — констатировал Рахманов.

По его словам, белорусская сторона видит огромную заинтересованность узбекских партнеров.

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"С нашей стороны точно такая же заинтересованность. Главное что мы очень доверяем друг-другу, у нас есть потенциал у обеих сторон, мы можем быстро добавлять. На самом деле, если смотреть глубже, то у нас еще больше возможностей, которые касаются и высоких технологий и программ развития на долгосрочной основе", — добавил политик.

По его мнению, совместно Узбекистан и Беларусь могут обеспечить свою экономическую безопасность на достаточно длительный период.

"Условия в мире сейчас сложные, ситуация и конъюнктура меняется, поэтому, имея надежных партнеров, можно противостоять этим изменениям, обеспечив благосостояние своих граждан. У нас очень трудолюбивый и талантливый народ – и в Узбекистане, и в Беларуси, мы можем объединить свои усилия для того чтобы по всем направлениям двигаться", — отметил Рахманов.

При этом он не исключил помимо чисто двустороннего сотрудничества взаимодействие в многостороннем формате для продвижения своих интересов в зоне влияния друг друга.

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"Узбекистан — влиятельная страна в Центральной Азии. Беларусь —достаточно серьезный и крупный игрок в восточно-европейском регионе. Сейчас огромный интерес и к Узбекистану, и Беларуси со стороны международного сообщества. У нас без конца проходят всякие международные мероприятия, что подтверждает заинтересованность в наших государствах со стороны мирового сообщества", — сказал он.

Рахманов подчеркнул, что между странами был достаточно длительный период, когда взаимодействие было не столь эффективным.

"Мы должны работать вместе, поэтому, я думаю, что возвращаемся на круги своя. Был просто какой-то период, который мы жили не совсем вместе, сейчас, я надеюсь, мы будем жить не просто вместе, а очень тесно. Поэтому нужно восстановить то, что было утрачено. Возможно, имеет смысл создать, например, структуру, такую как ассоциация экспертных центров, для того чтобы на этом уровне постоянно обмениваться информацией. Если мы будем идти по пути адекватной аналитики, думаю, это будет той самой основой, которая позволит нам эффективно развиваться", — резюмировал белорусский политик.

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Всего в рамках форума было подписано более десяти документов, в том числе соглашение о сотрудничестве между "МТЗ-холдинг" и АО "Ташкентский завод сельскохозяйственной техники" на поставку комплектующих, контракт между ОАО "Бобруйскагромаш" и ООО "УзБелАгромаш" на поставку сельскохозяйственной техники, соглашение о сотрудничестве между АО "Узгидроэнерго", ОАО "БелАЗ" и ООО "СПЕЦТЕХНИКА". Кроме того участники подписаны контракт между СП ООО "AMKODOR-AGROTEXMASH" и ОАО "АМКОДОР" на поставку машинокомплектов экскаваторов-погрузчиков, а также контракт между ОАО "МАЗ" и ИП ООО "MAZ-TASHKENT" на поставку техники МАЗ.

Официальная часть визита белорусского лидера состоится 13 сентября, белорусский лидер встретится с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, на которых в узком формате обсудит перспективы дальнейшего сотрудничества между двумя странами.