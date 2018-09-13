Wison Engineering поможет Honeywell UOP в составлении технико-коммерческого отчета по проекту МТО производства олефинов и химической продукции.

ТАШКЕНТ, 13 сен - Sputnik. "Узбекнефтегаз" и Honeywell UOP из США подписали Меморандум о взаимопонимании по организации совместной деятельности в рамках проекта по производству олефинов из природного газа по технологии МТО.

Honeywell UOP в Китае совместно с инжиниринговой компанией Wison реализовали несколько МТО-проектов, передает пресс-служба "Узбекнефтегаза".

Wison Engineering Ltd, являясь инжиниринговой компанией, успешно запустила в эксплуатацию пять МТО-установок, три МТО-установки будут запущены до I квартала 2019 года и еще три находятся сейчас на стадии строительства.

В рамках переговоров проведена презентация деятельности компании Wison Engineering Ltd., которая имеет огромный опыт в реализации проектов по технологии МТО в Китае. Компании Honeywell UOP и Wison Engineering Ltd. уже более 10 лет сотрудничают по проектам МТО в Китае.

По итогам переговоров достигнута договоренность, что компания Wison Engineering Ltd. окажет содействие Honeywell UOP в разработке технико-коммерческого отчета по проекту МТО производства олефинов и химической продукции.