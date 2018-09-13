ТАШКЕНТ, 13 сен - Sputnik. "Узбекнефтегаз" и Honeywell UOP из США подписали Меморандум о взаимопонимании по организации совместной деятельности в рамках проекта по производству олефинов из природного газа по технологии МТО.
Honeywell UOP в Китае совместно с инжиниринговой компанией Wison реализовали несколько МТО-проектов, передает пресс-служба "Узбекнефтегаза".
Wison Engineering Ltd, являясь инжиниринговой компанией, успешно запустила в эксплуатацию пять МТО-установок, три МТО-установки будут запущены до I квартала 2019 года и еще три находятся сейчас на стадии строительства.
По итогам переговоров достигнута договоренность, что компания Wison Engineering Ltd. окажет содействие Honeywell UOP в разработке технико-коммерческого отчета по проекту МТО производства олефинов и химической продукции.