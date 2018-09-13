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Пластиковые пакеты

Составлен перечень товаров, с которых будут взимать экологический сбор

© CC BY 2.0 / velkr0 / bags
Экономика
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В списке – смазочные масла, изделия из пластмассы, шины и покрышки, резиновые камеры, бутылки и флаконы.

ТАШКЕНТ, 13 сен - Sputnik. В Узбекистане составили список товаров, с которых предполагается взимать экологический сбор, сообщает Norma.uz.

В списке – смазочные масла, изделия для транспортировки или упаковки товаров, а также из пластмассы, пневматические покрышки и шины, резиновые камеры, бутылки, флаконы, кувшины, горшки, банки, ампулы, первичные батареи и лампы.

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Сборы могут ввести уже с 1 января 2019 года, таким образом Госкомэкологии планирует частично возместить ущерб от товаров, наносящих вред окружающей среде.

Как уточняется в проекте, он разрабатывается с учетом зарубежного опыта и всестороннего обсуждения. Платить сбор будут юридические лица и индивидуальные предприниматели. Расчет суммы экологического сбора плательщиков обяжут сдавать в налоговую службу по месту регистрации.

Теги:
сбор, Налоги, экология



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