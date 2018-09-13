Заявки на прокачку нефти в Узбекистан в 2019 году выросли до миллиона тонн

Решение об увеличении объема поставок в Узбекистан потребует проведения технических мероприятий, в частности, расширения пропускной мощности нефтепровода из России в Казахстан.

ТАШКЕНТ, 13 сен - Sputnik. Российские компании увеличили объем заявок на прокачку нефти в Узбекистан до миллиона тонн на 2019 год, однако технические возможности прокачки гораздо меньше и решения о расширении пропускной способности мощностей пока нет, сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-президента "Транснефти" Сергея Андронова.

"На следующий год заявки на уровне миллиона тонн, но они корректируются ... На этот год заявки составляли 500 тысяч тонн, по факту мы прокачали 200 тысяч тонн", - сказал Андронов.

Он напомнил, что у "Транснефти" есть техническая возможность прокачки в направлении Казахстана порядка 11 миллионов тонн нефти в год, из которых 10 миллионов тонн направляются по межправительственному соглашению в Китай, миллион - на Павлодарский НПЗ в Казахстане.

"Небольшого увеличения объемов мы добились за счет добавления присадки и других факторов, но на Узбекистан остается лишь незначительная часть - в районе 200 тысяч тонн в год", - сказал Андронов.

По его словам, решение об увеличении объема поставок в Узбекистан потребует проведения технических мероприятий, в частности, расширения пропускной мощности нефтепровода из РФ в Казахстан.

"Идет работа под руководством Минэнерго, продолжается подготовка проекта межправсоглашения. Чем оно закончится - я не могу сказать, так как есть определенное условие, которое должна узбекская сторона выполнить", - отметил Андронов.

В апреле министр энергетики РФ Александр Новак сообщал, что Россия и Узбекистан вступили в завершающую стадию переговоров о заключении межправсоглашения о поставках нефти. В ноябре 2017 года бывший заместитель министра энергетики России Кирилл Молодцов сообщил, что "Газпром нефть" при технической возможности может поставить Узбекистану до миллиона тонн нефти в 2018 году. В пресс-службе "Газпром нефти" РИА Новости подтвердили факт начала тестовой прокачки в четвертом квартале 2017 года.

В сентябре председатель правления "Узбекнефтегаза" Алишер Султанов сообщал РИА Новости, что компания намеревается импортировать до миллиона тонн нефти в год в течение 2018-2020 годов; а с 2021 года, после запуска нефтеперерабатывающего комплекса в Джизакской области, увеличить объем импорта до 5 миллионов тонн в год.