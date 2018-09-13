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Узбекистан стал лидером по объему денежных переводов из России

Sputnik
Экономика
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Всего из РФ в республику во втором квартале отправили свыше миллиарда долларов.

ТАШКЕНТ, 13 сен - Sputnik. Республика Узбекистан лидирует по объему переводов валюты из России, сообщает пресс-служба Центробанка РФ.

Всего во втором квартале в Узбекистан поступило свыше миллиарда долларов, в том числе 759 миллионов – от граждан республики и 318 миллионов – от граждан России. Средняя сумма одного перевода составила 375 долларов.

© Sputnik / Алексей Филиппов
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В свою очередь узбекистанцы отправили в Россию 95 миллионов долларов.

При этом в Таджикистан за указанный период из РФ отправили всего 672 миллиона долларов, в Кыргызстан – 681 миллион долларов.

Доллар в Узбекистане растет пятую неделю подряд. По сравнению с 3-9 сентября американская валюта в понедельник прибавила 19,24 сума, составив 7862,17 сума. Евро, напротив, потерял 15,42 сума, в начале недели эта валюта стоила 9081,59 сума. Рубль также подешевел на 3,58 сума – до 112,59 сума.

Теги:
Россия, Узбекистан, денежные переводы



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