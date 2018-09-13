Швейцарский банк заинтересован в финансировании проектов "Узбекнефтегаза"

ТАШКЕНТ, 13 сен - Sputnik. Швейцарский банк Credit Suisse заинтересован в финансировании инвестиционных проектов "Узбекнефтегаза", сообщила пресс-служба узбекской компании.

Представители банка обсудили возможное сотрудничество на встрече в "Узбекнефтегазе".

"По словам представителей банка, его участие в инвестиционных проектах носит не только коммерческий характер, но и будет служить установлению стратегических отношений между "Узбекнефтегазом" и Credit Suisse, рассчитанных на многолетнее плодотворное сотрудничество", - говорится в сообщении.

Участники встречи договорились о совместном рассмотрении возможности финансирования инвестиционных проектов по расширению производственных мощностей Шуртанского ГХК и строительству нового нефтеперерабатывающего комплекса.