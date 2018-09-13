Беларусь и Узбекистан намерены достичь товарооборота в миллиард долларов

В 2017 году объем внешнеторгового оборота между двумя странами увеличился более чем в два раза и достиг 131 миллиона долларов.

ТАШКЕНТ, 13 сен - Sputnik. Президенты Беларуси и Узбекистана Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиёев оценили потенциал взаимной торговли двух стран в миллиард долларов, сообщила в четверг пресс-служба белорусского лидера.

В четверг состоялись переговоры двух президентов, на которых, по данным пресс-службы, "президенты отметили, что страны обладают потенциалом для роста товарооборота до миллиарда долларов".

Между тем, по данным белорусского посольства в Ташкенте, в 2017 году объем внешнеторгового оборота между двумя странами увеличился более чем в два раза и достиг 131 миллиона долларов. Положительная динамика сохраняется и в этом году — за первое полугодие объем товарооборота превысил 90 миллионов долларов.

"Несмотря на то что объемы торговли между нашими странами за последние годы существенно увеличились, сохраняются колоссальные возможности. Я мечтал о 500 миллионах долларов (взаимной торговли в год. - Ред.) и с этим сюда приехал. Но когда услышал от президента (Узбекистана. - Ред.), что не за горами миллиард... Если президент об этом говорит, значит, есть цель. Мы к этому готовы", - приводит пресс-служба слова Лукашенко.

По информации пресс-службы, во время переговоров стороны затрагивали тему создания совместных предприятий, в частности, белорусский президент привел в пример возможное создание предприятия в сфере легкой промышленности.

"Мы здесь будем возделывать хлопок, перерабатывать его в Беларуси и продавать на тех рынках, где хлопок не возделывается. У нас есть технологии, люди, у нас сохранилась школа, производство. Сырье - давайте будем договариваться", - сказал он. По словам Лукашенко, он не против, чтобы Узбекистан входил в капитал белорусских предприятий.

В пресс-службе добавили, что президенты также обсудили возможность совместной работы на рынке Афганистана, например, поставки сельхозтехники.

"Мы готовы сегодня в Узбекистане собрать такую технику, а завтра потихоньку ее реализовать - не только в Узбекистане, но и в Таджикистане, Афганистане... Создавая в Узбекистане продукцию, в том числе сложную, машиностроительную, давайте вместе пойдем и поможем афганцам", - сказал Лукашенко.

Лукашенко находится с официальным визитом в Узбекистане 12-14 сентября.