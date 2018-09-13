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Транспортно-логистический комплекс

Обсудить транспортные коридоры в Ташкент приедут представители 50 стран

© Sputnik / Станислав Савин
Экономика
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Конференция "Центральная Азия в системе международных транспортных коридоров: стратегические перспективы и нереализованные возможности" пройдет 20 сентября 2018 в Ташкенте, запланирована также поездка в Самарканд.

ТАШКЕНТ, 13 сен - Sputnik. Участие в международной конференции "Центральная Азия в системе международных транспортных коридоров: стратегические перспективы и нереализованные возможности" в Ташкенте подтвердили порядка 340 зарубежных гостей из свыше 50 стран, сообщили в пресс-службе Министерства внешней торговли.

Конференция пройдет 20 сентября 2018 года в отеле Hyatt Regency Tashkent. На следующий день запланирована поездка на предприятие MAN Auto-Uzbekistan в Самарканде.

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"В рамках конференции планируется обсудить с представителями транспортной отрасли, международных организаций и другими заинтересованными участниками вопросы эффективного и взаимовыгодного использования международных транспортных коридоров. Также будет подниматься тема формирования единого разветвленного и внешне интегрированного транспортного пространства в Центральной Азии, которое будет способствовать укреплению взаимосвязей, основанных на взаимном доверии и добрососедстве, и многие другие актуальные вопросы", - отметил начальник Управления развития транспортных коридоров и диверсификации экспортных маршрутов Министерства внешней торговли Узбекистана Азизбек Салахиддинов.

Участие в конференции подтвердили представители Австрии, Азербайджана, Афганистана, Беларуси, Германии, Грузии, Египта, Индии, ОАЭ, Ирана, Испании, Италии, Казахстана, Кыргызстана, Китая, Кореи, Латвии, Литвы, Люксембурга, Молдовы, Пакистана, Польши, России, Румынии, Саудовской Аравии, Сингапура, США, Таджикистана, Тайланда, Туркменистана, Турции, Украины, Франции, Швецарии и Японии.

Основное пленарное заседание конференции пройдет 20 сентября 2018 года в гостинице Hyatt Regency Tashkent. Во второй половине дня начнутся четыре параллельных секционных заседания по отдельным тематическим-отраслевым направлениям.

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© Пресс-служба президента Узбекистана.
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На секции "Современное состояние и перспективы развития транспортно-транзитного потенциала стран Центральной Азии" обсудят возможности транспортно-транзитного потенциала стран Центральной Азии, формирование внешне-интегрированного транспортного пространства ЦА и новых коридоров в регионе, позволяющих привлечь дополнительный грузопоток. 

Секция "Мировые и региональные тенденции развития железнодорожного транспорта" будет посвящена перспективам инфраструктуры железнодорожного транспорта в мире и Центральной Азии, вопросам внедрения информационных технологий, маркетинговых и цифровых транспортных услуг в железнодорожную отрасль стран ЦА, регулированию железнодорожных тарифов, в том числе в отношении предприятий-экспортеров Узбекистана, привлечению иностранных инвестиций, формированию новых и совершенствованию действующих железнодорожных транспортных коридоров в ЦА.

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Участники секции "Международное сотрудничество по дальнейшему совершенствованию автомобильных перевозок: зарубежный опыт и национальная практика" обсудят передовой международный опыт по развитию автомобильного транспорта и автотранспортных коридоров: внедрение информационных, маркетинговых и цифровых транспортных услуг в автотранспортную систему стран ЦА, а также применение инновационных технологий для развития международных автомобильных перевозок вдоль основных транспортных коридоров.

На секции "Актуальные вопросы развития воздушного транспорта в Центральной Азии" уделят внимание современному состоянию и перспективам воздушного транспорта в мире и Центральной Азии, развитию международных авиаперевозок и привлечение зарубежных авиакомпаний в страны ЦА, выработке предложений по дальнейшему расширению маршрутной сети воздушного транспорта ЦА, созданию сети терминально-логистических центров, центров обработки почтовых грузов в странах ЦА и другим вопросам.

По итогам конференции планируется принятие и подписание ряда протоколов намерений, меморандумов и других документов по развитию транспортной сферы республики.




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