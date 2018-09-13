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Логотип компании Hyundai

Узбекистан намерен купить новые поезда у Hyundai и Talgo

© Sputnik / Виталий Белоусов
Экономика
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Одна из целей расширения – повышение качества обслуживания туристов на железнодорожном транспорте.

ТАШКЕНТ, 13 сен - Sputnik. Узбекистан ведет переговоры по закупке новых скоростных поездов у южнокорейской компании Hyundai и испанской Talgo, сообщает пресс-служба Госкомтуризма.

Среди основных целей расширения – улучшения обслуживания иностранных туристов на железнодорожном транспорте.

"В целях оказания качественного обслуживания внутренних и зарубежных туристов на железнодорожном транспорте на сегодняшний день ведутся переговоры АО "Узбекистон темир йуллари" с испанской компанией Talgo и корейской компанией Hyundai на приобретение новых электропоездов", - говорится в сообщении.

С сентября для группового бронирования мест в поездах в Узбекистане больше не требуют копии паспортов. При этом предоставление утвержденного списка пассажиров должно быть представлено в двух экземплярах.

Теги:
Hyundai, Узбекистон темир йуллари, Поезд



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