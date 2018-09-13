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Состоялось официальное открытие совместного предприятия Амкодор-Агротехмаш

Мирзиёев и Лукашенко открыли предприятие по производству сельхозтехники

© Пресс-служба президента Узбекистана.
Экономика
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Проект стоимостью 33 миллиона долларов будет полностью реализован в 2018-2021 годах.

ТАШКЕНТ, 13 сен - Sputnik. Президенты Узбекистана и Беларуси Шавкат Мирзиёев и Александр Лукашенко торжественно открыли совместное предприятие двух стран "Амкодор-Агротехмаш", созданное на территории Ташкентского завода сельскохозяйственной техники, сообщает пресс-служба.

Проект стоимостью 33 миллиона долларов будет полностью реализован в 2018-2021 годах. На первом этапе предприятие будут производить строительные и сельскохозяйственные экскаваторы 12 видов. Степень локализации к 2019 году достигнет 22%, а к 2021 году - как минимум 50%.

Узбекистан имеет удачное расположение для доставки сельхозтехники в страны региона, заявил Мирзиёев.  

Главам государств представили первые экскаваторы, сошедшие с конвейера совместного предприятия.

Состоялось официальное открытие совместного предприятия Амкодор-Агротехмаш
© Пресс-служба президента Узбекистана.
Состоялось официальное открытие совместного предприятия "Амкодор-Агротехмаш"



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