Зампредседателя ЦБ Узбекистана: финансовые технологии меняют мир

Круглый стол на тему "Современные и инновационные банковские продукты: опыт ведущих розничных рынков" собрал более ста участников из разных стран.

ТАШКЕНТ, 14 сен – Sputnik. Узбекистан приветствует модернизацию IT-системы Центрального банка в надежде, что она позволит существенно сократить время взаимодействия с регулятором, заявил в пятницу первый заместитель председателя Центрального банка Тимур Ишметов.

Круглый стол на тему "Современные и инновационные банковские продукты: опыт ведущих розничных рынков" собрал более ста участников.

"В современном мире финансовые технологии постепенно можно сказать «наступают» на банковский рынок и это только радует клиентов. Они умудряются представлять, казалось бы, считающиеся для банка традиционные продукты, при этом предоставляют эти услуги быстрее, качественнее, дешевле и можно сказать намного креативнее. Это подталкивает и банки тоже потихоньку вовлекаться в эту индустрию, предоставлять новые инновационные продукты", - отметил зампредседателя.

Как отметил Ишметов, инновационные банковские системы в Узбекистане - тема очень важная и в стране уже созданы благоприятные условия для развития и формирования современной банковской системы.

В круглом столе также участвовали представители банковского сектора России, Албании, Грузии, Казахстана. Их главная цель - выработать практические рекомендации по внедрению в деятельность банков современных технологий и инновационных моделей предоставления услуг населению и субъектам предпринимательства, обеспечению взаимовыгодного сотрудничества между банками и бизнес-субъектами.